Кіберполіція викрила шахрая, який ошукав 40 українців на 800 тис. гривень за схемою перевипуску SIM-карт

Віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора лишається однією з найрозповсюдженіших шахрайських схем попри наявні механізми захисту операторів та прості рекомендації, як уберегтися від цього виду шахрайства Заборонити віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейди на контрактне обслуговування. Час від часу правоохоронці звітують про такі інциденти. Ось, наприклад, нещодавно чергову таку схему викрили працівники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Криворізького управління поліції.

Згідно з матеріалами слідства, 32-річний чоловік здійснював перевипуск абонентських мобільних номерів громадян та у такий спосіб отримував доступ до їхніх фінансових номерів. Надалі зловмисник втручався до онлайн-банкінгу громадян та привласнював гроші з їхніх рахунків.

В оселі правопорушника поліціянти провели обшук та вилучили ноутбук, мобільний телефон та банківські картки. За попередніми даними, чоловік ошукав 40 осіб на майже 800 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють у який саме спосіб фігурант отримував відомості, необхідні для перевипуску SIM-карток, зокрема найчастіші контакти, відомості про тарифний план, залишок на рахунку, модель телефону та дату активації картки. Також працівники поліції встановлюють інших учасників злочинної схеми.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, а процесуальне керівництво здійснює Криворізька східна окружна прокуратура.

Кіберполіція нагадує громадянам: заборона віддаленої заміни SIM-карти — одне з головних правил кібергігієни та захисту фінансового номера. Для цього потрібно заборонити таку функцію, звернувшись до мобільного оператора або перейти на контрактне обслуговування. Не варто публікувати фінансовий номер телефону на платформах оголошень та у соцмережах, а також повідомляти стороннім коди з SMS від банку або мобільного оператора.

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