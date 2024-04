Кількість гравців у Fallout збільшилася у 2-3 рази: 10 відмінностей ігор від серіалу Amazon

На тлі успіху серіалу Fallout виробництва Amazon зросла кількість гравців у іграх цієї постапокаліптичної серії. Ажіотаж призвів до того, що на деяких платформах кількість гравців у Fallout 4 та Fallout 76 подвоїлася, а у Fallout 3 кількість гравців зросла на 200%. У Steam максимальна кількість гравців у Fallout 76 та Fallout 4 подвоїлася за останній тиждень. На 10 квітня цифри були такі:

Fallout 3: пік у 2501 з 813

Fallout 4: пік у 43 000 з 18 000

Fallout 76: пік у 19 161 з 10 000

Серіал виявився надзвичайно уважним до деталей ігрового всесвіту, але все ж у багатьох моментах відступає від канону франшизи або вносить у лор суттєві зміни. У серіалі кілька великодок та відсилань на ігри у Fallout, також він досить непогано передає відчуття від них. Попри це, відмінності від ігор не дрібні, а дуже суттєві.

Pip-Boy працює інакше, ніж в деяких іграх

Персональні комп’ютери мешканців сховища, Pip-Boy, принаймні у Fallout 3, був біометрично приєднаний до тіла, і зняти його можна було тільки з рукою. Однак у Fallout 4 Pip-Boy можна було легко зняти. Схоже, серіал наслідував цю версію. До того ж у серіалі він отримав нові функції: можливість бездротового підключення до пристроїв та трекер цілей, якій дуже допоміг Люсі. Ліхтарик теж зазнав змін, в іграх він був просто світлом екрана, без окремого освітлення.

В іграх не було з’єднаних між собою сховищ

Сховища у Fallout є одним із найбільш унікальних аспектів.. Їхні жорстокі експерименти та культові образи, як синьо-жовті комбінезони, зробили їх чи не найцікавішою частиною ігор. Серіал Fallout зберіг більшість деталей про сховища в іграх, але воно також показало нечуваний тип сховищ. Сховища 31, 32 і 33 були з’єднані, чого ніколи не бувало в іграх. Це працювало як частина більшого експерименту, але це все одно зміна. В іграх сховища були повністю незалежні одне від одного — ідея з’єднаних сховищ ніколи навіть не згадувалася.

Характерний жест Волтбоя отримав пояснення

Актор Купер Ховард популяризував жест великим пальцем вгору, після чого він, очевидно, перейшов на зображення та фігурки. Vault Boy — талісман Vault-Tec і ще один символ ігор Fallout. Попри свою популярність серед шанувальників франшизи, Vault Boy не мав яскравого походження. Це було поганим спогадом для Гуля, який знищив рекламний щит з Волтбоєм.

В серіалі гулі «працюють» інакше

Флакони, які пив Гуль, стали величезним новим доповненням до лору гулів. І в серіалі, і в іграх гулями були люди, які вижили під смертельним рівнем радіації після війни. Однак виживання мало свою ціну, оскільки люди перетворилися на неприємних істот, хоча й отримали надзвичайно довге життя. У серіалі гулі були майже безсмертними та могли зцілити майже будь-яку рану. Їм доводилося пити флакони з якоюсь рідиною, щоб не здичавіти, однак це було відхиленням лору, що раніше існував. Здається, що через потребу у цих флаконах і через те, що вони були такі дорогі, майже неминуче, що гуль здичавіє. Це, м’яко кажучи, ставить під питання факт їхнього виживання через 200 років після війни..

В іграх гулі згодом дичавіли через високий рівень радіації — вона призводила до гниття їхніх мізків. Однак гулям в іграх Fallout не потрібно було пити щось, щоб залишатися в нормі. Також їх було дуже багато і вони не були такими ж витривалими — їх можна було вбити так само легко, як будь-кого.

Силова броня теж працює трохи інакше

Силова броня, як і Pip-Boys, зазнавала значних змін навіть у самих іграх. У перших частинах Fallout силова броня використовувалася так само як і будь-який інший тип одягу, хоча й підвищувала силу персонажа. Однак в іграх Bethesda остаточно стало ясно, що це більше силовий костюм. Силова броня в серіалі наслідує останні ігри.

Броня отримала й інші зміни. Зокрема, це можливість польоту завдяки двигунам на зап’ястях та модулятор голосу. Також з’явилася нова її версія Т-60. Але одна зміна мала значний вплив на сюжет серіалу: було зроблено так, що з броні не можна було навіть вийти без силового ядра.

Зруйнована столиця Нової Каліфорнійської Республіки

Столиця НКР, Шейді Сендс, не була зруйнованою в іграх, зокрема у близькій до серіалу за хронологією Fallout: New Vegas. Коли персонажі шоу натрапили на вказівник Шейді Сендс, Maximus пояснив Люсі, що столиця НКР була зруйнована атомною бомбою. Це був нищівний удар, після якого Республіка стала набагато менш важливою частиною регіону, ніж це було в іграх.

НКР була помітно представлена у Fallout: New Vegas, але не було жодної згадки про знищення Шейді Сендс. Оскільки Хенк знищив місто у 2277 році, а події New Vegas розгортається лише через чотири роки, у 2281, будь-хто з десятків громадян НКР, представлених у грі, мав хоч якось згадати про цю трагедію. Знищення Шейді Сендс повністю змінює контекст Fallout: New Vegas та перетворює боротьбу за пустку Мохаве на боротьбу за виживання НКР.

Анклав покинув Захід в іграх Fallout

Анклав, група, яка безпосередньо походить від довоєнного уряду Сполучених Штатів, була важливою фракцією в кількох іграх. Однак до Fallout: New Vegas Анклав практично не був представлений на Заході. Більшість його представників або повернулися на східне узбережжя, де Анклав був сильнішим, або приєдналися до інших фракцій. Через це вони мало впливали на основні події ігор.

В серіалі Анклав показаний небагато, але Сіггі Вілзіг втік від них із ключем до холодного ядерного синтезу. Рівень участі Анклаву в Каліфорнії дуже великій порівняно з New Vegas.

Vault-Tec став причиною Великої війни?

Про це існували фанатські теорії, але підтвердилися вони тільки у серіалі. Одним із найбільш приголомшливих фактів стало те, що компанія Vault-Tec, відповідальна за сховища, скинула ядерні бомби, які знищили світ. Нібито Vault-Tec скинула бомбу, щоб гарантувати, що їхні сховища будуть прибутковими, і буквально знищила всіх конкурентів. План полягав у тому, щоб просто пережити всі інші компанії у світі та отримати найбільшу монополію, яку коли-небудь бачив світ.

В іграх ніколи не було багато інформації про першопричини Великої війни, крім слів про війни за ресурси, які їй передували. Офіційне пояснення полягало лише в тому, що Китай та Сполучені Штати запустили ракети один по одному.

Довоєнні компанії ніколи не працювали разом в іграх

Незадовго до розкриття участі Vault-Tec у Великій війні представники багать ох компаній обговорювали свій план. У серіалі довоєнні компанії вирішили співпрацювати над сховищами, кожна ставила різні експерименти у своїх відповідних сховищах. Обіцянка знищити конкуренцію ядерним вогнем і створити «справжню монополію» після апокаліпсису була достатньою причиною, щоб змусити їх об’єднати зусилля. В іграх довоєнні компанії були здебільшого окремими суб’єктами, які мало мали справу одна з одною. Якщо вони й взаємодіяли, то, як правило, вороже, і ці взаємодії часто приймали форму корпоративного шпигунства та диверсії.

Знищений Нью-Вегас

У кінці першого сезону Fallout Гуль побачив Нью-Вегас, але він значно відрізнявся від міста в іграх. Нью-Вегас виявився зруйнований та здавався покинутим. Оскільки Хенк відправився туди, щоб продовжити місію Vault-Tec, здається, що місто все ще буде важливим навіть у занедбаному стані.

Знищення Шейді Сендс та Нью Вегаса стало величезною зміною в порівнянні з іграми, і це залишає невизначеним майбутнє Пустелі та всієї франшизи. Оскільки Нью-Вегас займав стратегічне положення як ворота між Сходом і Заходом, це була неймовірно важлива і добре захищена ділянка. Той, хто знищив місто, був надзвичайно могутнім — настільки, щоб впливати на перебіг сюжету подальших сезонів серіалу та ігор.

Джерела: Insider Gamimg, Screen Rant