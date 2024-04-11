Серіал Fallout: що буде, якщо зателефонувати за номером на екрані

У шостому епізоді серіалу Fallout від Amazon Prime глядачі бачать передвоєнну трансляцію Galaxy News, яку веде Купер Говард (Волтон Гоґґінс). Трансляція відбувається зі Сховища Vault-Tec, де Говард проводить екскурсію. Він називає помешкання «достатньо міцним, щоб витримати радіацію і «червоних».

Це реклама у новині для тих, хто може вирішити придбати собі місце у Сховищі на випадок ядерної катастрофи. Ведучій пропонує глядачеві зателефонувати до Vault-Tec вже зараз, і на екрані з’являється номер телефону.

Журналіст PC Gamer Крістофер Лівінгстон вирішив, що він не хоче загинути під час кінця світу або перетворитися на гуля, тож він зателефонував за екранним номером. Він очікував почути щось, пов’язане з історією світу Fallout, але великодка виявилася… не дуже розбірливою.

Ось що можна почути, якщо зателефонувати за цим номером. Попереджаємо, звук не треба робити надто гучним. Здається, у Vault-Tec щось пішло не так, як планувалося. Бо з динаміка звучав крик, схожий на «ААААА!». Як відомо з ігор Fallout, Сховища здебільшого виявилися не надто безпечними.