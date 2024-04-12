Fallout 4 отримає безкоштовне оновлення з підтримкою 60 FPS, переробленими квестами та іншими покращеннями

До виходу серіалу Fallout компанія Bethesda пропонує чудовий стимул повернутися до гри Fallout 4. 25 квітня вийде безкоштовне оновлення наступного покоління, яке принесе ряд покращень в гру майже 10-літньої давності.

Оновлення наступного покоління робить Fallout 4 нативною грою для PS5, Xbox Series X та S. Завдяки цьому запроваджуються параметри режиму продуктивності та якості, які пропонуватимуть «до 60 FPS та підвищену роздільну здатність». Технічно ви можете грати у Fallout 4 зі швидкістю 60 кадрів/с на консолі завдяки поточній функції підвищення частоти кадрів у Xbox, але, можна сподіватися, офіційна підтримка запропонує більше можливостей.

Для власників консолей попереднього покоління оновлення принесе «покращення стабільності, авторизації та виправлення квестів». На ПК оновлення забезпечить «підтримку широкоформатного та надширокоформатного екрану, а також виправлення Creation Kit і низку оновлень квестів». Bethesda каже, що після виходу цього оновлення гра матиме статус перевіреної для Steam Deck.

Оновлення також містить безліч безкоштовних елементів Creation Club. Наприклад, пакет Enclave Remnants включає новий квест під назвою Echoes of the Past, де герой намагається «перешкодити Анклаву поширювати свою небезпечну ідеологію та закріпитися в Співдружності». Також пропонуються прикраси Гелловін тощо.

Bethesda планувала випустити це оновлення наступного покоління ще у 2023 році, але у грудні компанія оголосила про перенесення, оскільки було «потрібно трохи більше часу». Тепер настав найоптимальніший час для виходу оновлення – одночасно з серіалом, який розповідає про події у всесвіті Fallout.

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Джерело: gamesradar