Донати на потреби ЗСУ за рік зросли більше як втричі: з 8,5 млрд грн до 27,4 млрд ─ статистика monobank

В той час як російські окупанти влаштовують терористичні акти проти цивільного населення, українці конвертують свою лють у донати та продовжують підтримувати захисників. Як свідчить статистика monobank, у другому році війни спостерігається збільшення переказів коштів на потреби ЗСУ.

Отже, економічний тил у 2023 році приніс у 3 рази більше донатів на ЗСУ, ніж у попередньому році. За рік пересічні українці поповнили відповідні банки на 27,4 млрд. У 2022 році сума відповідних зборів становили близько 8,5 млрд грн.

При цьому спостерігається збільшення як кількості донатів, так і зростання середньої суми пожертвувань українців. Так, кількість поповнень банок у 2023 році досягла 5,7 млн, проти 3 млн у 2022 році. Водночас середня сума одного донату збільшилась з 258 грн у 2022 році до 349 грн у 2023 році.

Разом з тим, у monobank підбили проміжні підсумки акції «Потруси ялинку». Як заявляє співзасновник банку Олег Гороховський, наразі вже майже 500 тис. людей взяли участь в акції та потрусили віртуальну ялинку в застосунку. Остаточні підсумки акції підбиватимуть 2 січня 2024 року.