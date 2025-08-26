Kiss My Radio: в Україні запустили перше "радіо" для айтішників з треками для кодування

Kiss My Apps запустили "радіо" для айтішників / Depositphotos, Kiss My Radio

Компанія-платформа Kiss My Apps запустила Kiss My Radio — перше в Україні “радіо” для айтішників. За своєю суттю, це серія плейлистів у Spotify, які можна вмикати на тлі кодування, дизайну чи інших робочих завдань.

Які плейлисти доступні?

На цей час Kiss My Radio пропонує 7 добірок:

“На класний CTR” — енергійний фон для створення рекламних креативів;

“Щоб білд таки не впав” — ритми для нічних код-спринтів і стабільного CI/CD;

“Танці навколо ROMI” — плейлист для тих, хто мислить у відсотках окупності;

“Concentration SPRINT” — музика для глибокої концентрації та “deep work”;

“CEO’s Ukrainian Flow” — добірка сучасної української інді та електроніки від засновника Kiss My Apps Дмитра Лоли;

“Powered by KMA People” — набір улюблених треків команди компанії;

“Fresh Friday Drops” — плейлист, що “відкриває двері у вихідні”, де збиратимуть найсвіжіші треки.

Де знайти добірки?

Плейлисти можна відшукати у Spotify: як за запитом “Kiss My Radio”, так і за назвами добірок.

“Графік роботи” Kiss My Radio

Добірки оновлюватимуть щоп’ятниці, а раз на місяць випускатимуть “масштабні релізи”.

В Kiss My Apps кажуть, що ідея “радіо для айтівців” виникла через брак якісного контенту для роботи під музику: значна частина сетів з YouTube вже прослухані, а пошук новинок потребує часу та ресурсів.

Kiss My Apps — це українська компанія-платформа, що була створена у 2022 році, входить до IT-групи FRACTAL (раніше Netpeak Group), і нині налічує понад 100 млн користувачів.