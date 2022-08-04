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«Київстар» про результати 2 кварталу 2022 року: зростання операційного доходу попри зменшення абонентської бази

«Київстар» про результати 2 кварталу 2022 року: зростання операційного доходу попри зменшення абонентської бази

Оператор зв’язку «Київстар» підбив підсумки другого кварталу та першого півріччя 2022 року. Зазначається, що у першому півріччі 2022 року було збудовано 230 нових базових станцій і модернізовано до стандарту 4G понад 3000 наявних базових станцій. У першому півріччі 2022 року в розвиток мережі оператор інвестував 1,692 млрд грн.

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Кількість абонентів мобільного зв’язку в другому кварталі 2022 року становила 24,8 млн. Це на 4,3% менше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Разом з тим загальний операційний дохід від послуг мобільного зв’язку зріс на 4,5% – до 6,9 млн грн.

Кількість абонентів, які користуються послугою «Київстар ТВ» збільшилась у порівнянні з 2 кварталом минулого року майже на 84,9%. А кількість абонентів, які користуються мобільним інтернетом 4G зросла на 11,9%. Також збільшились обсяги споживання мобільного інтернету на абонента в середньому – з 6,2 ГБ у 2 кварталі 2021 року до 7,9 ГБ у 2 кварталі 2022 року. Кількість абонентів широкосмугового доступу майже не змінилась (-0,4%) і становить 1,2 млн. Проте операційний дохід від послуг ШПД знизився на 9,8%.

«Киевстар» о результатах 2 квартала 2022 года: рост операционного дохода, несмотря на уменьшение абонентской базы

Загальна сума операційного доходу «Київстар» у другому кварталі 2022 року становила 7,4 млн грн, що на 3,9% перевершує показник аналогічного періоду попереднього року. Протягом першого півріччя оператор отримав загальний операційний дохід в сумі 15,2 млн грн – на 9,4% більше, ніж за перші 6 місяців 2021 року. За пів року компанія перерахувала до держбюджету податків і зборів на суму понад 5,7 млрд грн.

З лютого «Київстар» підключив до мережі 4G ще 3,5 тисячі населених пунктів та почав освоєння діапазону 2300 МГц


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