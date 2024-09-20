Новини Крипто 20.09.2024 о 13:38 comment views icon

Криптобіржу BingX зламали та вкрали $43 млн — виведення коштів заблоковане

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Тетяна Нечет

Автор новин

Криптобіржу BingX зламали та вкрали $43 млн — виведення коштів заблоковане

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Вночі 20 вересня гарячий гаманецьЦифрове сховище, яке підключене до інтернету. криптобіржі BingX зазнав атаки хакерів. За офіційними даними, зловмисники встигли вивести невелику частину коштів. А постраждалим користувачам обіцяли компенсувати будь-які втрати.

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На даний час виведення активів заблоковане. Його обіцяли відновити протягом найближчих 24 годин. Про це у своєму X повідомила Вівіан Лін, директорка з продуктів (CPO) компанії BingX.

«О 4 ранку 20 вересня за сінгапурським часом наша технічна команда виявила аномальний мережевий доступ, підозрюючи хакерську атаку на гарячий гаманець BingX. Ми негайно розпочали реалізацію екстреного плану, включаючи терміновий переказ активів і тимчасове призупинення виведення коштів. Було втрачено незначну кількість активів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, розпочато тимчасове технічне обслуговування системи гаманців, тому можливі затримки з зарахуванням депозитів та обробкою зняття коштів під час цього процесу.

Одночасно з тим, аналітика компанії з кібербезпеки PeckShield свідчить про те, що з біржі було викрадено майже $43 млн кількома траншами, включаючи ефір на суму $13,25 млн, BNB на суму $2,3 млн та USDT на суму $4,4 млн.

Окрім стейблкоїнів, хакери викрали понад 360 різних видів альткоїнів. Дані Etherscan показують, що більшу частину поцупленої у BingX криптовалюти потім обміняли на ETH і BNB на децентралізованих біржах, таких як Uniswap та Kyberswap.

До речі, опівночі (за Києвом) на X пройде AMA-сесія з Лін, під час якої вона надасть відповіді на різні запитання, включно з подробицями інциденту.

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Джерело: Etherscan, PeckShieldBingX

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