Сімейні розбірки: дружина вкрала у чоловіка 2323 біткоїни, підгледівши seed-фразу гаманця

У Великій Британії жінку підозрюють у викраденні близько $172 млн у біткоїнах після того, як вона підглянула seed-фразу чоловіка через встановлені в будинку камери спостереження. Йдеться про 2323 BTC, які зникли з його гаманця у 2023 році.





За даними позову, активи зберігалися на апаратному пристрої Trezor. На початку серпня 2023 року їх без відома власника перевели на інші адреси, розподіливши між 71 гаманцем. Відтоді ці кошти залишаються без руху. На момент транзакцій їх оцінювали приблизно у $60 млн. Позивач стверджує, що дружина організувала спостереження за його діями в будинку і зафіксувала момент введення фрази відновлення, що дозволило їй отримати повний контроль над криптоактивами. Цю історію розповів у Х користувач Sweep.

“Пінг Фай Юен зберігав свій Bitcoin на Trezor, як і половина криптоспільноти у Twitter. Його дружина встановила камери відеоспостереження всередині їхнього будинку і сиділа, спостерігаючи, як він вводить свою фразу відновлення. Вона отримала доступ до гаманця і тихо перемістила всі 2 323 BTC по кількох гаманцях, ніби нічого не сталося”, — пише він.

У матеріалах справи також згадуються аудіозаписи, де, за словами заявника, зафіксовані обговорення переведення біткоїнів. Ситуація ускладнилася тим, що сам чоловік підозрював підготовку до злочину. Після попередження від доньки він встановив у будинку пристрої для запису звуку, намагаючись зібрати докази. У підсумку подружжя фактично вело взаємне стеження: одна сторона — щоб отримати доступ до коштів, інша — щоб це задокументувати.

“Чоловік і дружина таємно записували одне одного весь цей час — один, щоб викрасти Bitcoin, інший, щоб довести це. Подружжя грало в таємних агентів у власній вітальні через 2 323 Bitcoin”, — додав Sweep.

Після зникнення біткоїнів між ними стався конфлікт, який завершився арештом чоловіка. У 2024 році він визнав провину за обвинуваченням у нападі. Після інциденту подружжя розлучилося. Під час обшуку у підозрюваної поліція вилучила кілька апаратних гаманців і носіїв із seed-фразами, які просто лежали по кімнатах, однак доказів для висунення обвинувачення не вистачило. Її відпустили під заставу, а слідство заявило, що не продовжуватиме справу без нових підтверджень.





“Його донька попереджала його, що дружина націлилася на Bitcoin, тому чоловік перейшов у режим контршпигунства і оснастив будинок аудіозаписувальними пристроями. Коли він дізнався, що гроші зникли, він втратив контроль, конфронтував із нею і отримав обвинувачення в нападі”, — уточнює Sweep.

Юридична оцінка інциденту залишається спірною. Суд не класифікує ситуацію як класичну крадіжку, оскільки йдеться про цифрові активи. Водночас у Високому суді зазначили, що позов має “дуже високу ймовірність успіху”, і рекомендували пришвидшений розгляд з огляду на волатильність біткоїна. У листопаді 2025 року позивач подав окрему вимогу щодо замороження активів. Він наполягає на визнанні права власності на біткоїни та їх поверненні або компенсації у фунтах стерлінгів. Справу досі не завершено, а кошти, розподілені між десятками адрес, залишаються недоторканими.

Подібні інциденти не є поодинокими і дедалі частіше пов’язані не зі зломом коду, а з компрометацією доступу до ключів. За даними Chainalysis, у 2024 році було викрадено близько $2,2 млрд у криптоактивах, причому майже 44% випадків припадали саме на компрометацію приватних ключів, які фактично дають повний контроль над коштами. Окремі кейси показують, що навіть апаратні гаманці не гарантують захисту. На початку 2026 року один інвестор втратив близько $282 млн у Bitcoin і Litecoin після атаки з елементами соціальної інженерії, коли зловмисники змогли отримати доступ до даних для відновлення гаманця. У ще одному випадку державний орган у Південній Кореї фактично сам розкрив seed-фразу, опублікувавши її на фото, що призвело до крадіжки понад $4,8 млн.

На цьому фоні справа у Великій Британії виглядає нетипово через спосіб отримання доступу — через побутове спостереження всередині сім’ї. Водночас вона вписується у ширший тренд: ключовою вразливістю криптоінфраструктури залишається людина, а не технологія, і саме доступ до seed-фрази у більшості випадків визначає контроль над активами.

Джерело: Х