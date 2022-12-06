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Криптозима стає суворішою: у 2023 році прогнозують великі скорочення в галузі та падіння біткоїна до $5000

Криптозима стає суворішою: у 2023 році прогнозують великі скорочення в галузі та падіння біткоїна до $5000

“Криптозима — не відлига; стає холодніше” — так вважає генеральний директор однієї з криптовалютних бірж, який звільнив 30% свого персоналу за останні два дні. Ця тенденція загалом була поширеною в галузі протягом останніх місяців і посилилась з крахом FTX. Чи може ситуація стати ще гіршою? Один зі сценаріїв передбачає падіння біткоїна до 5000 доларів США — рівня, який не фіксували з березня 2020 року.

Найпопулярніша у світі криптовалюта рухається вниз після того, як у листопаді 2021 року досягла рекордної позначки в майже 69 000 доларів. Індустрія перебувала у потрясінні після краху TerraUSD у травні, а нещодавня криза і банкрутство біржі FTX спричинили сейсмічні хвилі по всьому ринку.

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Так звана криптозима засвідчила падіння цін на цифрові активи (включаючи NFT), судові позови, банкрутства та втрату робочих місць. До звільнення в гіганті криптообміну Kraken приєдналися Bybit і Swyftx, які скорочують штат на 30% і 35% відповідно, пише Bloomberg.

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Генеральний директор Swyftx Алекс Харпер повідомив співробітникам у листі, що галузь може спостерігати більше “подій типу чорного лебедя”Криптозима стає суворішою: у 2023 році прогнозують великі скорочення в галузі та падіння біткоїна до $5000Криптозима стає суворішою: у 2023 році прогнозують великі скорочення в галузі та падіння біткоїна до $5000«Чорні лебеді» на ринку означають труднопрогнозовані події зі значними наслідками., а керівник Bybit Бен Чжоу попередив, що “ми вступаємо в ще холоднішу зиму, ніж очікували”.

Керівник відділу досліджень Standard Chartered Ерік Робертсен написав, що одним із несподіваних сценаріїв “чорного лебедя” є подальше падіння біткоїна наступного року до 5000 доларів. Цей песимізм поділяє й генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк, який вважає, що “більшість” криптокомпаній не переживуть наслідків краху FTX.

Криптозима стає ще холоднішою: у 2023 році прогнозують великі скорочення в галузі та падіння біткоїна до $5000 доларів

Європейський центральний банк, який ніколи не намагався приховати свою зневагу до криптовалюти, минулого тижня назвав біткойн “громіздким, повільним і дорогим”, додавши, що він перебуває “на шляху до неактуальності” і “ніколи не використовувався в будь-якій значній мірі для правових транзакцій в реальному світі”. Ці коментарі з’явилися після того, як у травні президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що криптовалюта заснована на “нічому” і “нічого не варта”.

Криптозима стає ще холоднішою: у 2023 році прогнозують великі скорочення в галузі та падіння біткоїна до $5000 доларів

Згідно з останнім оновленням NFT Marketplace від ігрової платформи NFT Balthazar DAO, листопад встановив новий рекордно низький рівень місячних продажів NFT на 5 найпопулярніших ринках цього року загалом (394,02 мільйона доларів). Показовий приклад: Bored Ape NFT Джастіна Бібера, який обійшовся йому в 1,2 мільйона доларів на початку 2022 року, нещодавно оцінили всього в 69 000 доларів.

Джерело: Techspot


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