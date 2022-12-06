Криптозима стає суворішою: у 2023 році прогнозують великі скорочення в галузі та падіння біткоїна до $5000

“Криптозима — не відлига; стає холодніше” — так вважає генеральний директор однієї з криптовалютних бірж, який звільнив 30% свого персоналу за останні два дні. Ця тенденція загалом була поширеною в галузі протягом останніх місяців і посилилась з крахом FTX. Чи може ситуація стати ще гіршою? Один зі сценаріїв передбачає падіння біткоїна до 5000 доларів США — рівня, який не фіксували з березня 2020 року.

Найпопулярніша у світі криптовалюта рухається вниз після того, як у листопаді 2021 року досягла рекордної позначки в майже 69 000 доларів. Індустрія перебувала у потрясінні після краху TerraUSD у травні, а нещодавня криза і банкрутство біржі FTX спричинили сейсмічні хвилі по всьому ринку.

Так звана криптозима засвідчила падіння цін на цифрові активи (включаючи NFT), судові позови, банкрутства та втрату робочих місць. До звільнення в гіганті криптообміну Kraken приєдналися Bybit і Swyftx, які скорочують штат на 30% і 35% відповідно, пише Bloomberg.

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Генеральний директор Swyftx Алекс Харпер повідомив співробітникам у листі, що галузь може спостерігати більше “подій типу чорного лебедя” «Чорні лебеді» на ринку означають труднопрогнозовані події зі значними наслідками., а керівник Bybit Бен Чжоу попередив, що “ми вступаємо в ще холоднішу зиму, ніж очікували”.

Керівник відділу досліджень Standard Chartered Ерік Робертсен написав, що одним із несподіваних сценаріїв “чорного лебедя” є подальше падіння біткоїна наступного року до 5000 доларів. Цей песимізм поділяє й генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк, який вважає, що “більшість” криптокомпаній не переживуть наслідків краху FTX.

Європейський центральний банк, який ніколи не намагався приховати свою зневагу до криптовалюти, минулого тижня назвав біткойн “громіздким, повільним і дорогим”, додавши, що він перебуває “на шляху до неактуальності” і “ніколи не використовувався в будь-якій значній мірі для правових транзакцій в реальному світі”. Ці коментарі з’явилися після того, як у травні президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що криптовалюта заснована на “нічому” і “нічого не варта”.

Згідно з останнім оновленням NFT Marketplace від ігрової платформи NFT Balthazar DAO, листопад встановив новий рекордно низький рівень місячних продажів NFT на 5 найпопулярніших ринках цього року загалом (394,02 мільйона доларів). Показовий приклад: Bored Ape NFT Джастіна Бібера, який обійшовся йому в 1,2 мільйона доларів на початку 2022 року, нещодавно оцінили всього в 69 000 доларів.

Джерело: Techspot