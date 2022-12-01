Європейський центробанк висловився про майбутнє біткоїну – прямує до неактуальності, не підходить для інвестицій та не працює як платіжний засіб

У блозі під назвою «Останній рубіж біткоїну» генеральний директор ЄЦБ Ульріх Біндсейл та аналітик Юрген Шафф зауважили, що прихильникам біткоїну стабілізація його ціни цього тижня ввижається «сигналом про перепочинок на шляху до нових висот».

«Однак більш ймовірно, що це штучно спровоковане останнє зітхання перед тим, як стати неактуальним – і це можна було передбачити ще до того, як FTX збанкрутувала і ціна біткоїну впала значно нижче за $16 тис.», – йдеться у статті.

Біндсейл і Шафф заявили, що біткоїн не підходить для інвестицій і не може бути зручним платіжним засобом:

«Концептуальний дизайн біткоїну та технологічні недоліки роблять його сумнівним засобом платежу: реальні транзакції громіздкі, повільні та дорогі. Біткойн ніколи не використовувався якоюсь значною мірою для легальних транзакцій у реальному світі». «Біткойн не є гарною інвестицією. Він не генерує грошовий потік (як нерухомість) чи дивіденди (як акції), не може використовуватися продуктивно (як товари) чи забезпечувати соціальні блага (як золото). Таким чином, ринкова оцінка біткоїну ґрунтується виключно на спекуляціях».

Аналітики кажуть, що неплатоспроможність FTX, ймовірно, прискорить заходи щодо регулювання цифрових валют. Очікується, що закон ЄС під назвою “Ринки криптоактивів” або MiCA гармонізує регулювання цифрових активів у країнах союзу. При цьому Біндсейл і Шафф заявили, що важливо не сприймати регулювання ознакою схвалення.

«Віра у те, що шлях для нових технологій має бути розчищений за будь-яку ціну, вперто зберігається». «По-перше, ці технології мають обмежену цінність для суспільства – якими б великими не були очікування на майбутнє. По-друге, використання перспективної технології не є достатньою умовою доданої вартості продукту на її основі».

Експерти висловили стурбованість впливом біткоїну на екологічну ситуацію та похвалили Ethereum за підхід до цієї проблеми.

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«Ця неефективність системи – не брак, а особливість. Це одна з особливостей, що гарантує цілісність децентралізованої системи».

Біткоїн перевищив позначку $17 тис. у середу, що стало двотижневим максимумом для найбільшої у світі цифрової валюти. Він щосили намагався зберегти цей рівень, трохи впавши до $16 875. Віджай Айяр, віце-президент з корпоративного та міжнародного розвитку криптобіржі Luno, попередив, що відскок, ймовірно, є просто ралі ведмежого ринку і не буде стійким.

ЄЦБ не вперше висловлює сумнів щодо цифрових валют. Президент ЄЦБ Крістін Лагард у травні заявила, що, на її думку, криптовалюти «нічого не варті». Її коментарі пролунали на тлі скандалу в індустрії – багатомільярдного краху так званого стейблкоіну ​​terraUSD.

Джерела: ECB, CNBC