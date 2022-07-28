Курс DevOps — за донат на позашляховик для підрозділу ППО

Український провайдер хмарної інфраструктури Tucha повідомив про запуск благодійної ініціативи на підтримку українських збройних сил — за донати він пропонує курс з навчання DevOps-практикам. Гроші за навчання в повному обсязі перераховуватимуться безпосередньо на рахунок одного з бійців, який він відкрив для збору на позашляховик.

Деталі збору

Наразі Tucha допомагає збирати гроші на позашляховик для підрозділу ППО, який знищуватиме ворожі гвинтокрили. За час професійної діяльності у команди назбиралося чимало досвіду в DevOps-галузі, тож виникла ідея залучити цю ідею також для прискорення збору, зазначає співзасновник і технічний директор Tucha Володимир Мельник.

Ми допомагаємо підрозділу ППО ***ї ***ї ОПДБр (хлопці знову попросили мене прибрати точні дані). Батарея вже тривалий час працює в секторі на Сході Україна та багато пересувається між Краматорськом, Бахмутом і Авдіївкою. На жаль, колісна техніка не витримує цих навантажень. Нашим захисникам дуже потрібен цей транспорт для виконання бойових завдань, адже допомагає швидко зайняти позицію, завдати удар та оперативно відійти на більш безпечну локацію. Також він сприятиме доправленню спорядження, медикаментів тощо. Від наявності надійної машини залежить не лише успішне виконання бойових задач, а й життя наших воїнів. Володимир Мельник, співзасновник і технічний директор Tucha

Деталі збору можна знайти за цим посиланням. Підтримати ініціативу можна і шляхом переказу кошти на картку, де акумулюються кошти. Реквізити для переказу коштів на картку:

Картка ПриватБанк — 4149 4991 5546 7937

Картка monobank — 4441 1144 4995 1597

Деталі курсу з навчання DevOps від Tucha

Курс розрахований як на новачків, які лише починають свій розвиток у DevOps-галузі, так і на тих, хто вже має певний досвід роботі у цьому напрямі та бажає вдосконалити власні навички. З нього слухачі зможуть дізнатися про хмарні обчислення, автоматизацію CI/CD-процесів, а також наочно побачити, як працює програмне забезпечення Docker, Kubernetes, Ansible, Git та інші інструменти.

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Заняття проходитимуть щонайменше раз на тиждень, а тривалість кожного — від двох годин і більше. Сума мінімального донату за заняття складає — 30 євро. Щоб приєднатися до курсу, потрібно написати в Messenger Володимиру Мельнику. Детальніше про курси Володимир розповідає в короткому відео на власній сторінці у Facebook.

В Tucha зазначають, що наразі до навчання долучилися вже 7 слухачів, які бажають отримати знання і заразом в такий спосіб допомогти придбати транспорт захисникам на передовій.