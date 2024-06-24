Кишеньковий ретро-ноутбук Pocket 386 з чипом Intel 386 SX 40 МГц, 8 МБ ОЗП, Windows 3.11 або 95 — можна навіть поміняти відеокарту

Назва кишенькового комп’ютера Pocket 386 дає уявлення про його оснащення. Ретро-ноутбук оснащений процесором Intel 386 SX, який працює на частоті 40 МГц, 8 МБ оперативної пам’яті, змінною картою VGA та звуковим адаптером Yamaha. Він має 7” екран IPS зі співвідношенням сторін 16:9, який можна перемкнути у режим 4:3 через екранне меню для найбільшої аутентичності. На борту встановлено Windows 3.11, але за бажанням пропонують Windows 95.

Трекпад або трекпойнт відсутні, для керування курсором можна клавішами зі стрілками, а також знаком питання та Shift по обидва боки від стрілки наверх для відтворення клацання лівою та правою кнопкою миші. Ноутбук має кілька роз’ємів: PS/2/VGA, що дозволяє підключати до ноутбука вінтажну мишу або монітор ЕПТ, роз’ємом LPT, послідовним адаптером + TTL-RS232.

Pocket 386 постачатиметься з Windows 3.11, але у продавця ретро-ноутбука можна попросити файл Windows 95 GHO для оновлення системи. Ціна Pocket 386 становить $300, але наразі діє велика знижка. Ноутбук доступний у чорному або прозорому корпусі та постачається з зарядним пристроєм на 12 В. Знімні кришки дозволяють легко отримати доступ до батареї, звукової карти та оперативної пам’яті.

Ноутбук має лише 211 x 122 x 31 мм, що дозволяє легко покласти його в сумку або навіть у досить велику кишеню. Пристрій продається на AliExpress і має понад 40 відгуків та оцінку 4,9 зірки. Кілька YouTube каналів протестували Pocket 386 і навіть поганяли на ньому ігри. Пристрій повністю новий, окрім, зрозуміло, процесора — таке собі нове ретро.

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Джерело: Tom`s Hardware

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