Апгрейд через 30 років: ноутбук Apple Macintosh PowerBook 500 (1994) отримав компоненти iPad та MacBook Pro

У середині 1990-х років з’явилася серія ноутбуків Apple Macintosh PowerBook 500, яка назавжди змінила ринок, хоч і складалася з недорогих елементів та матеріалів. Ютубер BillyTheKidCENTURION взяв корпус PowerBook 520C і повністю оновив внутрішні елементи за допомогою нового дисплея iPad та компонентів MacBook Pro 2015 року.

BillyTheKidCENTURION детально описав процес на відео. Він застеріг, що процес моддінга може бути небезпечний не тільки для обладнання, а й для самого ентузіаста.

Як можна бачити з порівняльної таблиці специфікацій, це велетенське оновлення для старовинного Apple PowerBook 502C. Однак свого часу ці ноутбуки були справді передовими та дебютували на ринку ПК із сучасним трекпадом, підтримкою подвійної батареї для додаткової довговічності. Щодо ергономіки, пристрій здається зручним та симпатичним навіть зараз, пори дизайн та матеріали.

Повне відео детально розповідає про цікаві моменти моддінга, включно з електронікою, дисплеєм та механічною частиною. Автор розповідає про підбір та пристосування компонентів і про труднощі, які він мав під час роботи.

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Джерело: Tom`s Hardware

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