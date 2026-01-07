Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії

Фільм "Смерть Робін Гуда"

A24 випустила перший трейлер фільму “Смерть Робін Гуда” з Г’ю Джекманом, який грає постарілого і зламаного чоловіка. Він з перших кадрів визнає, що легенда про Робін Гуда була вигадкою.

У фільмі поруч із Джекманом з’явиться Білл Скарсгард у ролі Маленького Джона та Джоді Комер. Її героїня це не Діва Маріан, а новий образ: вона рятує Робін Гуда після смертельного поранення й дарує йому шанс на інше життя. Та чи зможе він скористатися цим ним, коли тінь минулого не відпускає?

“Хочеш дізнатися таємницю? Люди говорять про Робін Гуда. Розповідають його історії. Але все це брехня”, — кажуть у трейлері.

У версії режисера і сценариста Майкла Сарноскі Робін Гуд — не герой, а жорстокий вбивця, якого звичайні люди роками романтизували. З часом його почали оспівувати, що дивує самого персонажа. Трейлер не прикрашає головного героя, а показує його сивим, цинічним і повністю усвідомленим того, скільки болю він залишив після себе. “Смерть Робін Гуда” розповідає не про подвиги, а про наслідки.

“Він не герой. Він був кровожерливим розбійником. Ми були монстрами”, — продовжує закадровий голос у трейлері.

Для Джекмана така роль добре знайома. Він вже грав героїв, яких переслідують власні гріхи: від каторжника Жана Вальжана до Старого Логана. Тут схожий настрій: людина, яку називали легендою, змушена дивитися правді в очі. Наразі про сюжет майже нічого не відомо, окрім характеру героя.

Хоча у відео багато бойових сцен, сам Сарноскі наголошує, що це не бойовик. В інтерв’ю Entertainment Weekly він називав фільм “напруженим” і порівнював його з військовим кіно. За його словами, бійки не були епічним видовищем, а брудною і жорстокою боротьбою за виживання.

Прем’єра фільму “Смерть Робін Гуда” запланована на 2026 рік.

Джерело: Polygon