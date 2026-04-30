banner
Новини Кіно 30.04.2026

Netflix випустив перший трейлер романтичної комедії “Офісний роман” з Дженніфер Лопес та Бреттом Голдштейном

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Netflix

Netflix випустив перший трейлер романтичної комедії “Офісний роман” з Дженніфер Лопес та Бреттом Голдштейном у головних ролях.


Лопес грає роль впливової гендиректорки Джекі Круз, а Голдштейн — нового юриста в очолюваній нею авіакомпанії Денієла Бланчфлауера. І хоча для обох робота завжди стояла на першому місці, у міру зростання пристрасті між ними їхні пріоритети змінюються.

Прем’єра фільму запланована на 5 червня. Режисером стрічки виступив Ол Паркер, який до цього працював над “Mamma Mia! Here We Go Again” та “Ticket to Paradise”. Співавторами сценарію виступили Бретт Голдштейн та Джо Келлі. Вони також спільно працювали над одним з епізодів популярного серіалу “Тед Лассо”. 


Серед решти акторського складу: Бетті Гілпін (“Смерть від блискавки”) Емі Седаріс (“Мандалорець”), Тоні Хейл (“Історія іграшок 4”), Бредлі Уітфорд (“Розповідь служниці”) та Едвард Джеймс Олмос (“Той, що біжить по лезу”).

Зокрема, Олмос грає батька героїні Лопес Джека Круза. Обидва актори вже колись грали батька та доньку у фільмі “Селена” 1997 року. Хоча Дженніфер Лопес зіграла у багатьох романтичних комедіях, протягом останніх років акторка пробувала себе у різних жанрах.

Зокрема, вона зіграла одну з головних ролей у науково-фантастичному фільмі “Атлас” та у бойовику “Матір”. Нещодавно вона також знялась у рімейку музичної драми “Поцілунок жінки-павука” та у спортивній драмі “Нестримна”.

Голдштейн найбільш відомий виконанням ролі зірки американського футболу Роя Кента у серіалі “Тед Лассо”. Він виступає як актор, сценарист та продюсер цього комедійного серіалу.

Спецпроєкти
Беріть участь у конкурсі авторських статей від Proove: вигравайте крутий електросамокат та інші призи
"Дофамінові" гаджети? Краще ті, що покращують життя

Джерело: ScreenRant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати