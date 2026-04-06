Леді Гага та повернення Міранди Прістлі у "Диявол носить Prada 2"

Легендарне протистояння у світі високої моди повертається на великі екрани з неочікуваним музичним супроводом. Студія Disney оприлюднила фінальний трейлер сиквелу “Диявол носить Prada”, підтвердивши, що головну пісню до фільму записала Леді Гага.





Стрічка, яка фокусується на занепаді традиційного глянцю та цифровій трансформації медіа, обіцяє стати не лише модним, а й технологічним висловлюванням про сучасну епоху. Сюжет другої частини розгортається навколо спроб Міранди Прістлі врятувати свій журнал Runway від банкрутства в часи панування соціальних мереж та ШІ. Їй протистоїть колишня асистентка Енді Сакс, яка тепер керує потужним рекламним конгломератом.

Окрім акторського складу, особливу увагу приділили візуальній частині: трейлер представлений у форматі 4K з підтримкою Dolby Vision, що підкреслює текстури кутюрних вбрань. Хоча найкращі фільми про моду зазвичай фокусуються на естетиці, сиквел заглиблюється в інструментарій медіаменеджменту 2026 року.





Музичний внесок Леді Гаги став логічним кроком після її успішних перевтілень у великому кіно. Нова композиція під назвою “Devil’s Rhythm” поєднує оркестрове аранжування з агресивними синтезаторами, що символізує конфлікт старої та нової шкіл. Враховуючи, як Леді Гага проявила себе у фільмі “Джокер 2”, критики вже пророкують пісні номінацію на “Оскар”. Технічно саундтрек зведений з використанням стандарту Dolby Atmos для досягнення максимального ефекту присутності у залах IMAX.

Виробничий процес фільму включав використання передових систем обробки кольору, щоб передати специфічне освітлення модних показів. Багато глядачів відзначають, наскільки технології Dolby Vision змінюють сприйняття кіно, роблячи картинку майже тактильною. “Диявол носить Prada 2” вже очолив найочікуваніші фільми 2026 року у жанрі драми, потіснивши навіть масштабні блокбастери. Прем’єра стрічки запланована на осінь, а передпродаж квитків у преміальні зали розпочнеться вже найближчим часом.

Джерело: Deadline