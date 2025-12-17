Перший погляд: Г'ю Джекман у горорі "Смерть Робін Гуда" від A24

"Смерть Робін Гуда" / A24

A24 показала перші кадри фільму “Смерть Робін Гуда”, який розповідає про однойменного героя наприкінці свого життя. У горор-драмі режисера та сценариста Майкла Сарноскі головну роль виконує Г’ю Джекман.

За задумом творця, це не романтизований герой із балад, а людина з важким минулим, із жорстоких вчинків якої народився фольклор. Назва фільму є певною алегорією на історію про підсумки життя, а не про подвиги. Г’ю Джекман у розмові з Entertainment Weekly розповів, що його персонаж не неймовірний герой, а “справжня людина” зі “шрамами, болем, жалем і, так, коханням”.

“Найкрутіше в баченні Робін Гуда від Майка — це сценарій, який заряджений силою та показує, що влада може бути і добром, і злом”, — каже актор.

Сарноскі, відомий за фільмами “Свиня” та “Тихе місце: День перший” ($250 млн у прокаті), працював над новинкою у Північній Ірландії більшу частину року. Ще студія передала йому інший проєкт — екранізацію Death Stranding, хоча в розробці існує друга від режисера “Виховані вовками”. Проте зараз мовиться “Смерть Робін Гуда”, для якого сценарист дистанціюється від попередніх екранізацій. За його словами, ця версія тримається насамперед на акторській грі, яка “дуже специфічна та дуже відрізняється від того, що ви бачили раніше”.

Про сюжет майже нічого не відомо, окрім характеру героя. Робін Гуд не стане добряком, а навпаки його покажуть “кровожерливим злочинцем, який зробив багато жахливих речей”. Але чоловіку вдалося дожити до моменту, коли суспільство почало вважати його героєм. Контраст змусив його переосмислити, ким він був насправді й що означає ця легенда для нього самого.

Судячи з перших кадрів, герой не буде оточений “співаючими птахами” та казками, а сама реальність сувора. Знімання тривали в горах Північної Ірландії, що означає одне — дощ, сніг і холод. Фільм не буде середньовічним бойовиком, але “ймовірно, більш інтенсивний, ніж ви очікуєте”. Сарноскі порівняв відчуття з військовим кіно й пояснює підхід до сцен бою.

“Тодішні сутички були жорстокими: це не були танці з фехтуванням, а люди в багнюці, які намагалися розтрощити один одному голови лопатами”, — пояснює режисер.

Окрім Джекмана, у фільмі знімаються Білл Скарсгард і Джоді Комер. Скарсгард грає “версію Маленького Джона”, якого Робін Гуд свого часу виховував у складі “невеликої армії дітей-солдатів”. Персонажі зустрінуться через роки з дуже різним розумінням життя, яке вони прожили.

Роль Джоді Комер режисер тримає в таємниці, підтверджуючи лише, що це не Діва Меріан. За його словами, її персонаж “знайомить Робін з іншою стороною життя”. Частину сцен із Комер знімали на північному узбережжі Північної Ірландії, що візуально відрізняється від похмурого світу Робіна.

Також “Смерть Робін Гуда” стала першим повнометражним фільмом Сарноскі, знятим на 35-мм плівку. Режисер підкреслює, що історія цього персонажа не має єдиного канонічного джерела, як, наприклад, “Франкенштейн”, і походить із жорстких ранніх балад. Саме це темне коріння персонажа й лягло в основу фільму.

Прем’єра фільму “Смерть Робін Гуда” запланована на 2026 рік.