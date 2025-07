Легендарний степлер-вбивцю Switch 2 продають за понад $200 000 — з ним подарують труси

GameStop виставила на аукціон степлер, який на старті продажів пошкодив десятки Nintendo Switch 2 — і ставки перевищили $200 000. Але при чому тут труси?

До спідньої білизни ми дійдемо нижче, коли опишемо навіщо продавати власне і звичайний степлер. Після старту продажів Switch 2 з’явилися фото, де покупці скаржилися на пошкоджений екран приставки. Виявилося, що один зі співробітників GameStop намагався прикріпити чек до упаковки, але випадково прострелив екран нової консолі степлером. І він зробив свою помилку не один раз.

Випадок трапився в магазині GameStop на Стейтен-Айленді, Нью-Йорк. Тепер власники не лише визнали проблему, а й обернули її на благодійну ініціативу через eBay — кошти віддадуть дитячим лікарням мережі Miracle Network Hospitals. І, як бачимо, схема робоча.

Компанія оперативно замінила всі пошкоджені консолі й почала іронізувати над ситуацією в соцмережах. І на цьому моменті та сама деталь: генеральний директор GameStop Раян Коен пообіцяв додати до лота свої труси, якщо сума ставок перевищить $100 000. Цю позначну вже подолано — на момент написання новини аукціон сягнув понад $217 000 при 305 ставках. Тож сподіваємося труси приїдуть без дірок від степлера і не «пошарпані життям».

The infamous Switch 2 Stapler is now available for auction. Proceeds benefit Children’s Miracle Network Hospitals.https://t.co/n7LMqFzKjz pic.twitter.com/XPqjijM1WE

— GameStop (@gamestop) July 9, 2025