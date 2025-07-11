Новини WTF 11.07.2025 comment views icon

Легендарний степлер-вбивцю Switch 2 продають за понад $200 000 — з ним подарують труси

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Легендарний степлер-вбивцю Switch 2 продають за понад $200 000 — з ним подарують труси
Nintendo Switch 2 Welcome Tour

GameStop виставила на аукціон степлер, який на старті продажів пошкодив десятки Nintendo Switch 2 — і ставки перевищили $200 000. Але при чому тут труси?

До спідньої білизни ми дійдемо нижче, коли опишемо навіщо продавати власне і звичайний степлер. Після старту продажів Switch 2 з’явилися фото, де покупці скаржилися на пошкоджений екран приставки. Виявилося, що один зі співробітників GameStop намагався прикріпити чек до упаковки, але випадково прострелив екран нової консолі степлером. І він зробив свою помилку не один раз.

Випадок трапився в магазині GameStop на Стейтен-Айленді, Нью-Йорк. Тепер власники не лише визнали проблему, а й обернули її на благодійну ініціативу через eBay — кошти віддадуть дитячим лікарням мережі Miracle Network Hospitals. І, як бачимо, схема робоча.

Легендарний степлер-вбивцю Switch 2 продають за понад $200 000 — з ним подарують труси
Лот з чорним степлером, який продають на eBay за понад $200 000

Компанія оперативно замінила всі пошкоджені консолі й почала іронізувати над ситуацією в соцмережах. І на цьому моменті та сама деталь: генеральний директор GameStop Раян Коен пообіцяв додати до лота свої труси, якщо сума ставок перевищить $100 000. Цю позначну вже подолано — на момент написання новини аукціон сягнув понад $217 000 при 305 ставках. Тож сподіваємося труси приїдуть без дірок від степлера і не «пошарпані життям».

Покупці раніше звертали увагу на те, наскільки слабо захищений сам Switch 2 у коробці. Консоль загортають лише в тонкий пластиковий чохол, і екран розташований майже впритул до картону — тому навіть проста скоба може дістатися до ґаджета. Крім того, фани скаржилися не тільки на пошкодження — іншим приходили замацані приставки. Хоча сам екран здатен витримати понад 50 ударів розвідним ключем.

Джерело: GameStop

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