Перші власники Nintendo Switch 2 отримали консолі з дірками на екрані — їх лишили степлери для чеків

Пошкоджена степлером Nintendo Switch 2. Фото: Reddit / X

Деякі щасливчики, яким вдалось першим придбати нові Nintendo Switch 2, після розпакування виявили, що екрани їхніх консолей діряві.

У темі на Reddit (через Game Spot) згадують конкретний магазин GameStop на Стейтен-Айленді, де продавці вирішили кріпити чеки степлером до коробки Switch, яка є досить тонкою — цілком очікувано, пошкоджуючи сам пристрій, який запакований екраном догори.

Сам допис нині видалений, за поясненням модератора — через те, що містив адресу магазину, ім’я та номер співробітника.

«Ми не приховуємо, що це була серйозна помилка з боку магазину, про який йде мова, але ми не дозволяємо оприлюднювати подібну інформацію тут».

Утім, скріншоти допису вже поширились в інших соцмережах, тож фото однієї з пошкоджених консолей все ще доступні.

Очевидно, магазин надішле заміну, але цікаво, наскільки швидко це буде? Раніше стало відомо, що Nintendo почала розсилати фірмові таблички «немає в наявності» в магазини США за 2 дні до офіційного старту продажів.

В коментарі Games Radar постраждалий клієнт підтвердив, що йому обіцяли обмін та пояснив, що в магазині на той час не працював кондиціонер, і продавці замінили звичний клей для пакування на степлери, бо боялися, що він розплавиться та проникне всередину.

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«У магазині було спекотно та волого… Мені трохи шкода менеджера, вона виглядала засмученою, бо сказала, що її, ймовірно, звільнять, але була дуже милою щодо всього цього і вибачилася».

Невідомо, наскільки поширена проблема, але в мережі з’являлись ще кілька скарг:

«GameStop прикріпив чек моєї Switch 2 та друзів до коробки», — написав автор Оадхан Лінч на X. «Я божеволію, мені доведеться чекати 3 місяці на поповнення запасів. І так, ми були там на опівнічному релізі, тому б’юсь об заклад, що в усіх у цій черзі буде така ж проблема».

Раніше аналітики Ampere прогнозували, що Nintendo Switch 2 вже за рік переб’є за продажами всі портативні ігрові ПК разом узяті з цифрою у 15 млн проданих одиниць.