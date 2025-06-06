Новини WTF 06.06.2025 о 11:17 comment views icon

Перші власники Nintendo Switch 2 отримали консолі з дірками на екрані — їх лишили степлери для чеків

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Перші власники Nintendo Switch 2 отримали консолі з дірками на екрані — їх лишили степлери для чеків
Пошкоджена степлером Nintendo Switch 2. Фото: Reddit / X

Деякі щасливчики, яким вдалось першим придбати нові Nintendo Switch 2, після розпакування виявили, що екрани їхніх консолей діряві.

У темі на Reddit (через Game Spot) згадують конкретний магазин GameStop на Стейтен-Айленді, де продавці вирішили кріпити чеки степлером до коробки Switch, яка є досить тонкою — цілком очікувано, пошкоджуючи сам пристрій, який запакований екраном догори.

Сам допис нині видалений, за поясненням модератора — через те, що містив адресу магазину, ім’я та номер співробітника.

«Ми не приховуємо, що це була серйозна помилка з боку магазину, про який йде мова, але ми не дозволяємо оприлюднювати подібну інформацію тут».

Утім, скріншоти допису вже поширились в інших соцмережах, тож фото однієї з пошкоджених консолей все ще доступні.

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Очевидно, магазин надішле заміну, але цікаво, наскільки швидко це буде? Раніше стало відомо, що Nintendo почала розсилати фірмові таблички «немає в наявності» в магазини США за 2 дні до офіційного старту продажів.

В коментарі Games Radar постраждалий клієнт підтвердив, що йому обіцяли обмін та пояснив, що в магазині на той час не працював кондиціонер, і продавці замінили звичний клей для пакування на степлери, бо боялися, що він розплавиться та проникне всередину.

 «У магазині було спекотно та волого… Мені трохи шкода менеджера, вона виглядала засмученою, бо сказала, що її, ймовірно, звільнять, але була дуже милою щодо всього цього і вибачилася».

Невідомо, наскільки поширена проблема, але в мережі з’являлись ще кілька скарг:

«GameStop прикріпив чек моєї Switch 2 та друзів до коробки», — написав автор Оадхан Лінч на X. «Я божеволію, мені доведеться чекати 3 місяці на поповнення запасів. І так, ми були там на опівнічному релізі, тому б’юсь об заклад, що в усіх у цій черзі буде така ж проблема».

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Раніше аналітики Ampere прогнозували, що Nintendo Switch 2 вже за рік переб’є за продажами всі портативні ігрові ПК разом узяті з цифрою у 15 млн проданих одиниць.

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