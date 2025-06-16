«Невразливий»: екран Nintendo Switch 2 випробували 50 ударами розвідним ключем

Екран Nintendo Switch 2 здатний витримати багато ударів життя / JerryRigEverything

Зак Нельсон з YouTube-каналу JerryRigEverything нарешті дістався до Nintendo Switch 2. Екран консолі виявився напрочуд міцним.

Ютубер розібрав Switch 2 та високо оцінив її начинку. Більшість компонентів виявилися модульними та доступними для легкої заміни. Розібрати консоль також виявилося не надто важко. Для цього знадобляться лише прості інструменти, найбільш специфічний з яких — тригранна викрутка. І навпаки, Зак зміг зібрати консоль та користуватися нею після цього без будь-яких проблем.

Дещо розчарувала дослідника приклеєна батарея, на відміну від Switch першого покоління. Щоб її зняти, знадобилася певна кількість спирту та деякі фізичні зусилля. Слот для карт та порти USB-C також не модульні, тому потрібна обережність — їхня заміна може призвести до заміни всієї материнської плати.

Мабуть, найцікавіше у відео — демонстрація міцності екрана Switch 2. На початку відео Зак зняв захисну плівку, яка призначена, щоб запобігти розльоту уламків скла. Після того, як він зібрав консоль (без захисної плівки та одного тактильного мотора), експериментатор почав бити по екрану консолі важким розвідним ключем.

Знадобилося понад 50 ударів, перш ніж екран консолі вкрився «павутинням» тріщин. Попри чорний екран смерті після розбиття скла, просте перезавантаження системи дозволило продовжити гру. Випробування показує, наскільки міцною є Nintendo Switch 2 — консоль, схоже, здатна витримати будь-яке навантаження під час звичайного використання. Проте в одному з магазинів примудрилися зіпсувати навіть такий міцний екран.