Новини Технології 06.06.2025 о 19:17 comment views icon

Покупці отримали Nintendo Switch 2 у відкриваних коробках з заляпаними екранами

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Андрій Русанов

Автор сайту

Покупці отримали Nintendo Switch 2 у відкриваних коробках з заляпаними екранами
Ось така Nintendo Switch 2 з еоробки / Reddit
Розділ Технології виходить за підтримки

Багато покупців Nintendo Switch 2, котрі придбали консоль у перший день, отримали її у коробках із зірваними пломбами. Ймовірно, справа у комплектному коді Mario Kart World.

Дописувачі Reddit стверджують, що Switch 2 у такому пакуванні мали «бонусом» ще й відбитки рук на екрані. Згідно з чисельними публікаціями, проблема є поширеною. зЗокрема, постраждали клієнти кількох британських магазинів, як Currys, Argos, John Lewis та Smyths. Серед них є навіть ті, хто купував консоль безпосередньо у Nintendo.

Один з постраждалих пише, що співробітники Argos сказали йому, що проблема виникла через використання Nintendo «пломб недостатньої міцності», які пошкодилися під час транспортування або зберігання. Водночас інші стверджують, що пломба була зрізана рівно, ніби ножем чи ножицями, і навряд випадково.

У Currys покупцям псказади, що коробки потрібно відкрити, щоб перевірити наявність коду Mario Kart World всередині. Деякі їхні клієнти повідомили, що кода не було в коробці, тому хтось із ланцюжка постачання вирішив перевірити його наявність. Нібито на деяких коробках навіть були наліпки «відкрито та перевірено». Подібне може свідчити не про старанність ритейлерів, а про підробку. Коментатор з Італії теж повідомив про відкрите пакування. Він придбав Switch 2 в магазині Unieuro. Персонал запевняв, що весь асортимент прибув до них у в такому стані.

Покупці отримали Nintendo Switch 2 у відкриваних коробках з заляпаними екранами
Пошкоджені пломби на коробці Nintendo Switch 2 / Reddit

Офіційних заяв від Nintendo чи продавців поки що немає. Здається, усі пристрої з відкриваними коробками мали (або ж повинні були мати) код Mario Kart World. Однак у переважній більшості таких випадків консоль працює, а всередині не бракує нічого.

Нагадаємо, це не єдина неприємність перших покупців Nintendo Switch 2. Дехто з них отримав екран, пробитий степлером — продавці настільки брутально прикріплювали чек до коробки. Також коментатори пишуть про відсутність шаленого попиту на консоль, який пророкували експерти, та заповнені коробками полички в магазинах. Це пов’язують з майже повною відсутністю нового цікавого досвіду у другому поколінні, а саме ексклюзивних ігор, та з високою вартістю пристрою.

Джерело: Tom`s Hardware

Розділ Технології виходить за підтримки

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