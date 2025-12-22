Lenovo Adaptable Keyboard: клавіатура і мишка, котрі заряджають самі себе та адаптують силу натискання

Lenovo Adaptable Keyboard / WindowsLatest, Depositphotos

Ринок клавіатур останніми роками майже не змінювався, але Lenovo вирішила зрушити його з місця. Так само як і з ноутбуками, що мають розсувні дисплеї: ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Legion Pro Rollable та ThinkPad Rollable XD. Видання Windows Latest отримало ексклюзивні подробиці про нові концепти клавіатур і аксесуарів Lenovo, які компанія планує показати на CES 2026. Йдеться одразу про кілька незвичних рішень — від клавіатури зі змінним відчуттям натискання до комплекту, який взагалі не потребує заряджання.

Серія ThinkPad давно відома одними з найкращих клавіатур на ринку завдяки чіткому ходу та тактильності. За даними джерел Windows Latest, Lenovo представить Lenovo Adaptable Keyboard — компактну клавіатуру, яка може змінювати відчуття натискання клавіш залежно від сценарію використання. Іншими словами, сила, необхідна для спрацювання клавіш, відрізнятиметься під час ігор і під час роботи з текстами.

Клавіатура не має цифрового блока, що робить її компактнішою, а весь корпус майже повністю зайнятий клавішами. На правому боці розміщені індикатори Wi-Fi, Bluetooth і заряду акумулятора, а також додаткові позначки, пов’язані з «розумними» або мережевими функціями. При цьому тут навмисно немає клавіші Copilot для Windows 11.

За словами інформаторів, Lenovo використовує оптичне спрацювання клавіш, яке дозволяє змінювати хід і характер натискання. Користувач зможе перемикатися між швидкими легкими натисканнями для ігор і більш тугими та точними — для роботи.

Другий концепт — Lenovo Self-Charging Kit, комплект клавіатури й миші, які не потрібно заряджати. Аксесуари працюють на новому поколінні технології збору світлової енергії. Вона здатна генерувати живлення навіть за освітлення лише 50 люкс, тоді як звичайним сонячним панелям у калькуляторах потрібно щонайменше 200-500 люкс. Таким чином заряджання працює навіть із типовим кімнатним освітленням. На промозображенні сонячний елемент не виділено окремо, але над клавішами зі стрілками видно прямокутну зону іншого кольору, яка, ймовірно, і є джерелом живлення.

Крім концептів, Lenovo також готує до показу цілком реальний продукт — Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard & Mouse. Це низькопрофільна механічна клавіатура та миша з напівпрозорим дизайном у кольорах Thunder Grey і Cloud Grey. Аксесуари підтримують під’єднання до кількох пристроїв через єдиний 2,4 ГГц адаптер або Bluetooth. Клавіатура використовує фірмові механічні перемикачі з чотириточковою конструкцією для кращого контролю натискання.

Джерело: windowslatest