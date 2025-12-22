Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальний дисплей загортається назад, як це працює

Lenovo ThinkPad Rollable XD / WindowsLatest, Depositphotos

Днями ми розповідали про концептуальний ігровий ноутбук з розсувним дисплеєм Lenovo Legion Pro Rollable. Та на цьому компанія не зупинилась і готує ще один незвичний експеримент із гнучким дисплеєм. Видання Windows Latest знову отримало ексклюзивну інформацію про новий концептуальний пристрій, який покажуть на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі. Новинка має назву ThinkPad Rollable XD Concept і заснована на ідеях ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, але реалізація тут принципово інша.

Головна відмінність — вертикально розсувний дисплей. Якщо ігровий Legion Pro Rollable розширюється по горизонталі, то ThinkPad Rollable XD трансформується з компактного 13,3-дюймового екрана у вертикальний 16-дюймовий робочий простір. За словами джерел, таке рішення дає користувачу понад 50% додаткової площі екрана, що особливо корисно для роботи з документами, кодом або кількома вікнами одночасно.

Ще одна ключова особливість — прозора задня кришка з Corning Gorilla Glass Victus 2. Через неї видно гнучку OLED-панель у згорнутому стані. Lenovo називає це поєднанням world-facing display (екран для зовнішнього перегляду) та user-facing screen (екран для користувача). Фактично, частина основного 16-дюймового гнучкого OLED-дисплея залишається відкритою навіть тоді, коли екран згорнутий усередину корпусу.

За інформацією Windows Latest, Lenovo та Corning спільно розробили 180-градусну скляну панель Gorilla Glass Victus 2, яка не лише захищає пристрій, а й демонструє складний механізм розсувного екрана. На зовнішній частині дисплея можуть відображатися ШІ-чатбот Lenovo, сповіщення календаря та інша контекстна інформація.

Цей зовнішній екран разом із повністю розгорнутим дисплеєм відкриває нові сценарії багатозадачності, персоналізації та спільної роботи. Джерела також повідомляють про підтримку сенсорних жестів, свайпів і голосового керування, які дозволяють запускати застосунки та перемикати режими роботи.

Як і у випадку з Legion Pro Rollable, Lenovo робить ставку на ШІ. ThinkPad Rollable XD Concept отримає живий переклад на базі ШІ та голосового асистента, а прозора кришка дає змогу використовувати мультимодальні сценарії взаємодії навіть із закритою кришкою.

Пристрій орієнтують на професіоналів, яким цікаві нові формати робочих процесів або можливість швидко показувати цифрові матеріали та інформаційні панелі. З коробки ноутбук працюватиме під управлінням Windows 11, однак конкретну редакцію системи не уточнюють.

Про ціну офіційних даних немає. Водночас варто нагадати, що ThinkBook Plus Gen 6 Rollable зараз продається за $3299, тож новий ThinkPad Rollable XD, залишаючись концептом, потенційно може виявитися ще дорожчим.

