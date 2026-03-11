Lenovo Tab Plus Gen 2 з гігантским динаміком посередині: у мережі з’явились перші фото та характеристики

Photo: Android Authority / Evan Glass

Lenovo показала на MWC 2026 кілька доволі цікавих продуктів. Були припущення, що компанія привезе на виставку Lenovo Tab Plus Gen 2, який просочився в мережу за кілька днів до події. Цього не сталося, але витік приніс нові фотографії цього незвичайного пристрою.





Відомий інсайдер Evan Blass знову взявся за своє — цього разу він поділився кількома зображеннями наступника Lenovo Tab Plus. Найпомітнішою його особливістю є масивний динамік JBL прямо посередині планшета, на задній панелі. Навколо цього динаміка розташоване сріблясте кільце, яке може слугувати підставкою, якщо його витягнути. Вона дозволяє розміщувати планшет для використання в горизонтальній або вертикальній орієнтації, або навіть підвішувати його на гачок.

З зображень також випливає, що планшет постачатиметься з кількома аксесуарами: можна побачити стилус, прозорий захисний чохол, створений з урахуванням цього масивного динаміка, із клапаном, який можна відкрити, коли ви хочете слухати звук, не виймаючи планшет із чохла. Також передбачена підтримка додаткового плечового ременя, що дозволяє носити планшет як сумку або месенджер-бег. Додатково є інформація, що Lenovo Tab Plus Gen 2 — це планшет із 12,1-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 2.5K. Lenovo поки що офіційно не представила Tab Plus Gen 2, проте нещодавно планшет отримав нагороду IF Design Guide Award.

Варто зазначити, що Lenovo, ймовірно, подала цей планшет на розгляд ще деякий час тому. Інший продукт Lenovo, який отримав нагороду, на сайті IF Design Guide зазначений як Lenovo MaxArt. Але коли компанія фактично представила ноутбук під час CES у січні, він уже називався Lenovo ThinkPad Rollable DX Proof of Concept. У будь-якому разі, якщо Tab Plus Gen 2 все ж буде представлений, він отримає аудіосистему JBL 9-unit PRO. Lenovo також заявляє, що це буде перший планшет із пасивними радіаторами, які забезпечують посилене відтворення басових частот без додаткового споживання енергії.

Втім, це означає, що динамік на задній панелі планшета досить великий: це велике коло, через яке середня частина планшета виглядає щонайменше вдвічі товстішою за зовнішні краї. Детальні технічні характеристики поки що недоступні. Але з огляду на 12-дюймовий дисплей, можна припустити, що Lenovo розглядала цей планшет як заміну $200 Lenovo Idea Tab Plus, а не $740 Lenovo Yoga Tab Plus (який має більший екран, швидший процесор, більше пам’яті та інші преміальні функції).

Було б добре отримати деякі деталі про цей планшет під час MWC, але схоже, що доведеться просто чекати, поки Lenovo буде готова його представити. Або принаймні до наступного витоку. Судячи з великої кількості зображень, якими поділився інсайдер, не буде дивно, якщо Lenovo готується до анонсу вже найближчим часом.





