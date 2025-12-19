Як розкривається Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики та опис механізму

Lenovo Legion Pro Rollable

Видання Windows Latest отримало нові ексклюзивні подробиці про Lenovo Legion Pro Rollable — концептуальний ігровий ноутбук, який компанія офіційно представить на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі. Пристрій покажуть саме як концепт, але з максимально продуктивними компонентами.

Lenovo Legion Pro Rollable заснований на платформі Legion Pro 7i та орієнтується на професійних кіберспортсменів, які часто подорожують. Головна фішка — OLED-дисплей, що розгортається по горизонталі. У стандартному режимі це звичний 16-дюймовий екран, але одним натисканням кнопки він розширюється до 21,5 або навіть 24 дюймів.

У ноутбуці використовується фірмовий OLED-дисплей Lenovo PureSight — такий самий бренд екрану отримає й майбутній Legion Go Gen 2 на SteamOS. Windows автоматично адаптується під нові пропорції, а Lenovo передбачила три режими використання:

16″ Focus Mode — класичний формат для тренування точності та реакції.

21,5″ Tactical Mode — розширене поле зору для контролю мапи, периферійного бачення й командної взаємодії.

24″ Arena Mode — повноцінний формат для професійних кіберспортсменів, які звикли грати на великих моніторах навіть у поїздках.

Механізм дисплея використовує два мотори із контрольованим натягом. Він дозволяє OLED-панелі плавно висуватися та втягуватися з обох боків. При цьому панель рівномірно розгортається з обох боків, не провисає, не вібрує й не утворює складок. Lenovo використовує матеріали з низьким тертям, щоб захистити екран від зносу під час багаторазового згортання. За даними джерел, сам механізм працює тихо та плавно.

Що стосується компонентів, Lenovo не економила. Концепт отримає відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 і топовий процесор Intel Core Ultra (точну модель не називають, можливо якась ще не анонсована версія). Це рішення однозначно націлене на професійний рівень навантажень. Інші характеристики — обсяг пам’яті, накопичувач, батарея та ціна — поки не розкриваються.

Окремий акцент Lenovo робить на ШІ-функціях. Legion Pro Rollable працює з Lenovo AI Engine+ на базі LA Core (LA1 + LA3). Ці інструменти не автоматизують гру, а допомагають із візуальною обізнаністю та тренуванням. Серед можливостей:

Smart FPS для динамічної оптимізації продуктивності.

AI Scene Detection, який визначає тип гри та збільшує важливі елементи інтерфейсу, наприклад мапу чи HUD.

Cursor Tracking, що дублює область навколо курсора у збільшеному вікні.

AI Game Assistance, який показує контекстні підказки під час складних моментів.

Adaptive AI Lighting, що змінює підсвітку залежно від подій у грі.

CES 2026 стане першим публічним показом Legion Pro Rollable. Поки Lenovo розглядає його як демонстрацію можливостей, і компанія не підтверджує, чи з’явиться модель у продажу.

Джерело: Windows Latest