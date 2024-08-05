Lenovo готує нову консоль Legion Go — компактнішу, з HDMI та кращим охолодженням

Нові дані на сайті Lenovo натякають на випуск нової компактнішої консолі Legion Go. також портативний ігровий ПК може отримати краще охолодження.

Перша Legion Go від Lenovo потужно вийшла на ринок з продуктивним та популярним процесором AMD Ryzen Z1 та стала гідною альтернативою ROG Ally X від ASUS та іншим. Досі про наступника Legion Go не повідомлялося, але зараз компанія говорить про нову модель, «компактну та легку».

Як можна зрозуміти з нещодавно оновленої інформації на сайті, Lenovo працює над новим пристроєм, ймовірно, «урізаною» версією оригінальної моделі. Йдеться про екран 7” або 8”, порівняно з 8,8” дисплеєм оригінальної моделі — з чого й випливає висновок про роботу над новинкою. текст також каже про вбудований порт HDMI та систему охолодження з подвійним вентилятором — цього немає в наявній Legion Go.

Оновлення опису Legion Go свідчить про ймовірне наближення нової моделі. Отже, нова консоль стане меншою, працюватиме краще завдяки більш потужному охолодженню та матиме вивід на екран через HDMI. Про специфікації «заліза» наразі нічого не відомо — швидше за все, пристрій не буде надто відрізнятися.

Зараз ринок портативних консолей та ПК чекає нових апаратних платформ. MSI вже інтегрувала процесор Intel Lunar Lake у власну консоль Claw, також від виробника чекають модель на Strix Point від AMD. Щодо Lenovo настільки конкретної інформації поки нема.

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Джерела: VideoCardz, Wccftech

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