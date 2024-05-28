Lenovo готує спрощену консоль Legion Go Lite — легша, на тому ж процесорі AMD Ryzen Z1

Портативна ігрова консоль Lenovo Legion Go має великий 8,8” екран та знімні джойстики, яки додають зручність, відсутню в конкурентів. Проте деякі з них є легшими, як ASUS ROG Ally — за даними Windows Central, незабаром Lenovo також готова буде запропонувати легший та тонкіший варіант.

Lenovo Legion Go деяким оглядачам здається важкою та великою. Усі функції та потужне охолодження додають пристрою ваги. Консоль важить майже на 200 г більше, ніж ROG Ally. Джерела, знайомі з планами Lenovo, повідомляють, що менша версія Lenovo Legion Go на підході.

Консоль Lenovo Legion Go Lite отримає той самий процесор AMD Ryzen Z1 та деякі вдосконалення у порівнянні зі своїм попередником. Точно не відомо, які зміни відбудеться, але новий пристрій може отримати дещо менший дисплей, відмову від знімних джойстиків, а також меншу ціну. ASUS має дешевшу версію свого Ally, яка використовує чип AMD Ryzen Z1 (не Extreme).

Відомо, що Lenovo представить Legion Go Lite невдовзі. З огляду на виставку Computex 2024 і дані щодо пропозицій конкурентів на виставці, можна очікувати її появи саме там.

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