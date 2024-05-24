Нова консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвічі більша батарея, USB4 для зовнішніх відеокарт

Сайт VideoCardz поділився витоком оновленої портативної консолі Asus ROG Ally X і стверджує, що це офіційні характеристики. Нова консоль матиме той самий процесор AMD Ryzen Z1 Extreme з 8 ядрами Zen4 та 12 обчислювальними блоками RDNA3. Консоль збереже той самий 7” екран Full-HD з частотою оновлення 120 Гц та яскравістю 500 ніт.

Значних змін зазнало внутрішнє розміщення компонентів, у тому числі більшої батареї. Однією В новій версії довший час автономної роботи буде забезпечений батареєю місткістю 80 Вт·год.

ROG Ally X також матиме 24 ГБ пам’яті LPDDR5X-7500. Модель 2023 року має 16 ГБ пам’яті LPDDR5-6400, тобто збільшено не тільки обсяг, але й швидкість, що беззаперечно вплине на ігри якнайкраще.

ASUS підтверджує, що консоль буде на 70 г важчою (678 г) і трохи товстішою (36,9 мм проти 32,4 мм). Мобільний порт ROG XG для зовнішньої відеокарти замінено на USB4 Type-C, який підтримує DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0.

Характеристики ASUS ROG Ally X

Процесор — AMD Ryzen Z1 Extreme

Екран — 7″ FHD 120 Гц

Акумулятор — 80 Вт·год

SSD — підтримка M.2 2280

Пам’ять — 24 ГБ LPDDR5X-7500

Роз’єми — USB 3.2 Type-C Gen2 + USB4 Type-C

Вага — 678 г

Розмір — 280 × 114 × 37 мм

Шасі — чорний, більш ергономічний корпус

Також ASUS оновила вентилятор, який став на 23% меншим і отримав на 50% тонкіші ребра. Потік повітря збільшився на 10%. ASUS також зазначає, що ROG Ally оснащено «Precision D-Pad», розрахованим на 5 мільйонів циклів. Пристрій буде представлений вже за кілька днів на Computex 2024, ціна поки не відом. Також сайт зробив порівняльну таблицю характеристики усіх портативних консолей цього класу.

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