Новини Пристрої 24.05.2024 о 15:27 comment views icon

Нова консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвічі більша батарея, USB4 для зовнішніх відеокарт

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Андрій Русанов

Автор сайту

Нова консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвічі більша батарея, USB4 для зовнішніх відеокарт

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Сайт VideoCardz поділився витоком оновленої портативної консолі Asus ROG Ally X і стверджує, що це офіційні характеристики. Нова консоль матиме той самий процесор AMD Ryzen Z1 Extreme з 8 ядрами Zen4 та 12 обчислювальними блоками RDNA3. Консоль збереже той самий 7” екран Full-HD з частотою оновлення 120 Гц та яскравістю 500 ніт.

Значних змін зазнало внутрішнє розміщення компонентів, у тому числі більшої батареї. Однією В новій версії довший час автономної роботи буде забезпечений батареєю місткістю 80 Вт·год.

ROG Ally X також матиме 24 ГБ пам’яті LPDDR5X-7500. Модель 2023 року має 16 ГБ пам’яті LPDDR5-6400, тобто збільшено не тільки обсяг, але й швидкість, що беззаперечно вплине на ігри якнайкраще.

Нова консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвічі більша батарея, USB4 для зовнішніх відеокарт

ASUS підтверджує, що консоль буде на 70 г важчою (678 г) і трохи товстішою (36,9 мм проти 32,4 мм). Мобільний порт ROG XG для зовнішньої відеокарти замінено на USB4 Type-C, який підтримує DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0.

Характеристики ASUS ROG Ally X

  • Процесор — AMD Ryzen Z1 Extreme
  • Екран — 7″ FHD 120 Гц
  • Акумулятор — 80 Вт·год
  • SSD — підтримка M.2 2280
  • Пам’ять — 24 ГБ LPDDR5X-7500
  • Роз’єми — USB 3.2 Type-C Gen2 + USB4 Type-C
  • Вага — 678 г
  • Розмір — 280 × 114 × 37 мм
  • Шасі — чорний, більш ергономічний корпус

Також ASUS оновила вентилятор, який став на 23% меншим і отримав на 50% тонкіші ребра. Потік повітря збільшився на 10%. ASUS також зазначає, що ROG Ally оснащено «Precision D-Pad», розрахованим на 5 мільйонів циклів. Пристрій буде представлений вже за кілька днів на Computex 2024, ціна поки не відом. Також сайт зробив порівняльну таблицю характеристики усіх портативних консолей цього класу.

Нова консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвічі більша батарея, USB4 для зовнішніх відеокарт

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