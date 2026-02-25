banner
Новини Пристрої 25.02.2026

Ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають чипи Nvidia N1/N1X: в першій половині 2026 року

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають чипи Nvidia N1/N1X: в першій половині 2026 року

Nvidia повертається на ринок SoC із новими чипами N1/N1X, створеними у партнерстві з MediaTek. Очікується, що першими ці чипи отримають ноутбуки Dell та Lenovo вже у першій половині цього року.


За інформацією інсайдерів, наразі виробники ПК, включно з Dell та Lenovo, співпрацюють з Nvidia та MediaTek над моделями, що працюватимуть на SoC з архітектурою Arm. Чипи N1 та N1X, ймовірно, включають до 20 ядер CPU у двох кластерах по 10 одиниць в кожному, а також інтегрований GPU рівня RTX 5070.

До цього гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг підтвердив, що чип GB10 Superchip у міні-ПК DGX Spark базується на архітектурі N1. Як повідомляє WSJ, SoC орієнтовані на користувачів, які віддають перевагу легким та тонким пристроям, здатним конкурувати з MacBook від Apple. Чипи серії M у цих ноутбуках також базуються на архітектурі Arm. Поки що Microsoft не може запропонувати гідної альтернативи у рамках власної ініціативи Windows на Arm. Qualcomm не змогла стати настільки успішною через повільні драйвери GPU та погану сумісність із застосунками x86. 

Оскільки Nvidia, у першу чергу залишається виробником саме графічних процесорів, незалежно від ядер CPU на Arm, чипи N1/N1X, як очікують, будуть орієнтовані на геймерів. Компанія, зокрема, постачає чипи для Nintendo Switch 2, однак останній чип для широкого загалу випускався у 2015 році. Тоді це був Tegra X1.


Водночас Nvidia співпрацює з Intel у розробці  “Intel x86 RTX SOC”, що має об’єднати ядра інтеловських процесорів з GPU від Nvidia в одному корпусі. Цей чип, ймовірно, буде набагато потужнішим, однак його поява очікується не раніше, ніж за кілька років. 

Тим часом запланована на 16-19 березня конференція Nvidia GTC може серед іншого стати майданчиком для презентації N1/N1X. Однак ціна цих чипів, на думку багатьох аналітиків, буде вирішальним фактором. Ці чипи так і можуть залишитись виключно у топових пристроях за ціною близько $1500.

Раніше ми писали, що китайська Moore Threads представила ноутбук з власним 12-ядерним ARM-процесором. NVIDIA вже скасувала запуск RTX 50 SUPER у 2026 році.

Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року

Джерело: Tom’sHardware



