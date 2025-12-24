Лінійка Lenovo ThinkPad 2026: від ноутбуків до моноблока з подвійним екраном

Лінійка Lenovo ThinkPad для CES 2026

Ресурс Windows Latest продовжує виконувати роль передвиставкового рупора Lenovo й щоденно публікує нову ексклюзивну інформацію про майбутні пристрої, які компанія покаже на CES 2026. У лінійці ThinkPad і ThinkCentre — як серійні моделі, так і концепти, що демонструють напрям розвитку бренду. Нагадаємо, раніше ми вже мали змогу ознайомитися з концептами ноутбуків з розсувними дисплеями Legion Pro Rollable та ThinkPad Rollable XD, ігровими ноутбуками на базі процесорів AMD Ryzen AI 400 та відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, а також аксесуарами: клавіатура і мишка, котрі заряджають самі себе та адаптують силу натискання.

За даними джерел, уся лінійка ThinkPad 2026 року отримає нові процесори Intel Panther Lake, зокрема Core Ultra Series 3, Core Ultra X7 Series 3 та Core Ultra X9 Series 3. Майже всі моделі матимуть опцію 10 Мп вебкамери — помітний апгрейд для відеозв’язку та роботи з ШІ. Виняток становить лише концепт ThinkPad Rollable XD.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist

Минулорічний концепт Auto Twist перетворився на серійний продукт — ноутбук ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. Пристрій використовує моторизований шарнір із подвійним обертанням, який працює швидше, тихіше та плавніше. Екран автоматично підлаштовується під режим ноутбука, планшета або спільного перегляду.

Ноутбук Copilot+ PC отримає процесори Intel Core Ultra Series 3, 14-дюймовий OLED-дисплей 2.8K, фронтальні динаміки Dolby Atmos, які обертаються разом з екраном, і батарею місткістю 75 Вт·год. Старт продажів ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist очікується з червня 2026 року за ціною від $1499.

Характеристика ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist Дисплей 14″ OLED, 2.8K, 120 Гц, 500 ніт, сенсорний Процесор Процесори Intel Core Ultra Series 3 Оперативна пам’ять До 32 ГБ LPDDR5x, 9600 МТ/с Графіка Інтегрована графіка Intel Операційна система Windows 11 Камера До 10 МП MIPI-камера, IR Накопичувач До 2 ТБ M.2 2280 PCIe SSD Акумулятор 75 Вт·год Порти 2× Thunderbolt 4, 2× USB-A 3.2 Gen 2, 1× аудіороз’єм, 1× HDMI 2.1 Аудіо 4 динаміки (2+2), 4 мікрофони, Dolby Atmos Габарити 313 × 233 × 16–23,9 мм Вага Від 1,4 кг Колір Luna Grey Безпека Сканер відбитків пальців у кнопці живлення (MoC), dTPM 2.0, шторка приватності вебкамери Бездротові технології Wi-Fi 7, Bluetooth

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 та X1 2-in-1 Gen 11

Нові флагмани серії X1 отримали оновлену внутрішню компоновку з компонентами по обидва боки материнської плати. Це дало кращий теплообмін, стабільнішу продуктивність, простіший ремонт і більший тактильний тачпад. За даними джерел, ремонтопридатність оцінили у 9 з 10 балів за версією iFixit.

Обидві моделі працюватимуть на процесорах Intel Core Ultra X7 Series 3 з графікою до 12 Xe-ядер і NPU на 50 TOPS. Lenovo заявляє про покращене на 20% охолодження та стабільне навантаження до 30 Вт. Камера має роздільну здатність 10 Мп із кутом огляду 110°. Версія 2-in-1 отримає новий магнітний стилус.

Характеристика ThinkPad X1 Carbon Gen 14 ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Дисплей (14 дюймів) WUXGA IPS AG, 500 ніт, 100% sRGB

WUXGA IPS AG, 500 ніт, ePrivacy, 100% sRGB

2.8K OLED AGARAS, 500 ніт, VRR, AOFT Touch, 100% DCI-P3

2.8K OLED AGARAS, 500 ніт, VRR, 100% DCI-P3

2.8K OLED AG, 500 ніт, VRR, 100% DCI-P3 WUXGA IPS AR, 500 ніт, сенсорний

WUXGA IPS AG, 500 ніт, сенсорний

WUXGA IPS AG, 500 ніт, сенсорний, ePrivacy

2.8K OLED AR, 500 ніт, VRR, сенсорний Процесор Intel Core Ultra X7 Series 3 з NPU до 50 TOPS Intel Core Ultra X7 Series 3 з NPU до 50 TOPS Оперативна пам’ять До 64 ГБ LPDDR5x 9600 MT/s До 64 ГБ LPDDR5x 9600 MT/s Графіка Intel Arc 12Xe або інтегрована Intel Intel Arc 12Xe або інтегрована Intel Операційна система Windows 11, Linux Windows 11, Linux Камера До 10 МП, широкий кут огляду, Immervision До 10 МП, широкий кут огляду, Immervision Накопичувач До 2 ТБ PCIe Gen 5 До 2 ТБ PCIe Gen 5 Акумулятор 58 Вт·год 58 Вт·год Порти 3× Thunderbolt 4, 1× USB-A 3.2, HDMI 2.1, аудіороз’єм (дискретизація 192 кГц) 3× Thunderbolt 4, 1× USB-A 3.2, HDMI 2.1, аудіороз’єм (дискретизація 192 кГц) Аудіо 2 динаміки (B2B + твіттер), 2 мікрофони з шумозаглушенням Elevoc 2 динаміки (B2B + твіттер), 2 мікрофони з шумозаглушенням Elevoc Габарити 312,5 × 215,75 × 7,7–15,3 мм 313,5 × 219,25 × 9,4–16,4 мм Вага Від 996 г Від 1,182 кг Колір Eclipse Black Thunder Grey Безпека Кнопка живлення зі сканером відбитка на клавіатурі, ThinkShield, ІЧ-камера, шторка вебкамери, dTPM, Secured-Core PC Кнопка живлення зі сканером відбитка на клавіатурі, ThinkShield, ІЧ-камера, шторка вебкамери, dTPM, Secured-Core PC Підключення Wi-Fi 7, NFC, 5G, 4G CAT6, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, NFC, 5G, 4G CAT6, Bluetooth 5.4

Lenovo ThinkPad X9 15p Aura Edition

ThinkPad X9 15p орієнтують на професійних користувачів, бізнес і авторів цифрового контенту. Ноутбук оснастять процесором Intel Core Ultra X9 Series 3 з TDP до 45 Вт, батареєю 88 Вт·год, повнорозмірним SD-кардрідером і найбільшим у ThinkPad тактильним тачпадом — 135×85 мм.

Пристрій обладнали 15,3-дюймовим OLED-дисплеєм з піковою яскравістю 1100 ніт, до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x і шістьма динаміками. Це також Copilot+ PC.

Характеристика ThinkPad X9 15p Aura Edition Дисплей 15,3″, 16:10, 2.8K OLED, пікова HDR-яскравість 1000 ніт, 120 Гц VRR, OLED AOFT, опційний сенсорний, ARAS Процесор До Intel Core Ultra X9 Series 3 Оперативна пам’ять До 64 ГБ LPDDR5x 9600 MT/s Графіка До Intel Arc 12Xe Операційна система Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Ubuntu Камера До 10 МП MIPI-камера з ІЧ-модулем Накопичувач До 2 ТБ M.2 2280 PCIe Gen 5 SSD Акумулятор 88 Вт·год Порти 3× Thunderbolt 4, 1× USB-A 10 Гбіт/с, 1× HDMI 2.1, 1× слот для SD-карт, 1× комбінований аудіороз’єм Аудіо 6 динаміків (B2B + твітери), 2 мікрофони з шумозаглушенням Elevoc Габарити 339,5 × 228,5 × 7,25-17,9 мм Вага Від 1,5 кг Колір Thunder Grey Безпека dTPM, ThinkShield, сенсорний сканер відбитків пальців MoC у кнопці живлення, шторка вебкамери Підключення Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

ThinkCentre X AIO

Моноблочний комп’ютер ThinkCentre X AIO Aura Edition отримав унікальне співвідношення сторін 16:18 і 27,6-дюймовий QHD-дисплей. За словами джерел, це зручно для програмістів і роботи з даними. Система працює на Intel Core Ultra X7 Series 3, підтримує Smart AI-камеру з Lenovo DeskView і може одночасно бути ПК та монітором.

Характеристика ThinkCentre X AIO Дисплей 27,6″, 16:18, QHD IPS (2560 × 2880), 60 Гц, контрастність 1000:1, яскравість 300 кд/м², 14 мс, DCI-P3 98%, антиблікове покриття Процесор До Intel Core Ultra X7 Series 3 Оперативна пам’ять До 64 ГБ LPDDR5x 9600 МТ/с Графіка До Intel Arc 12Xe Операційна система Windows 11 Камера Опціональна Smart AI-камера з фізичною шторкою та опційною HPD (до 16 МП, 4 МП з бінінгом, запис відео до 4K) Накопичувач 2× M.2 PCIe 2280 SSD Аудіо 4 динаміки з сертифікацією Harman Kardon, 4 мікрофони, інтелектуальне шумозаглушення Порти Ззаду: 1× Thunderbolt, 1× USB-C, 2× USB-A, 1× HDMI 2.1, Збоку: 1× USB-C, 1× USB-A, комбінований аудіороз’єм Габарити Система з підставкою: 480,8 × 634,0 × 191,0 мм Вага Від 7,37 кг Безпека ThinkShield, Mini Kensington Security Slot, датчик розкриття корпусу Підключення До Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

ThinkCentre X Tower

ПК ThinkCentre X Tower орієнтований на ШІ-навантаження. Він містить процесор Intel Core Ultra 9, відеокарти до RTX 5090 з 32 ГБ пам’яті або дві RTX 5060 Ti, до 256 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6400. Lenovo AI Fusion Solution дозволяє локально донавчати моделі до 70 млрд параметрів. Стартова ціна становитиме близько $1500, продажі стартують з березня 2026 року.

Аксесуари Aura Edition

Lenovo також підготує нові аксесуари. Гарнітура ThinkPad Dual-Mode Wireless ANC Foldable Headset 8550 отримає сертифікацію Microsoft Teams, оптимізацію звуку від Bose, адаптивне гібридне шумозаглушення і до 58 годин автономної роботи. Продажі стартують у березні 2026 року з ціною від $269,99.

Серед інших новинок — ThinkPad Bluetooth Presenter Mouse з режимом презентацій і ШІ-кнопкою, а також ThinkPad 16-inch Mag Backpack із магнітними застібками без блискавок.

Окремо Lenovo запропонує Sensor Hub — мультимодальну систему з камерами, радарами й мікрофонами для адаптації продуктивності та приватності. Ціна становитиме від $99, а початок продажів запланований на червень 2026 року.

Джерело: Windows Latest