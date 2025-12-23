Ігрові ноутбуки Lenovo Legion 2026 року з AMD Ryzen AI 400: докладні характеристики всієї лінійки

Lenovo Legion AMD 2025

Ресурс Windows Latest продовжує ділитися ексклюзивною інформацією про майбутні ноутбуки Lenovo. Після розкриття інформації про моделі з розсувними дисплеями Legion Pro Rollable та ThinkPad Rollable XD тепер настала черга ігрових пристроїв на базі процесорів AMD Ryzen AI 400 та відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50.

За даними джерел, на CES 2026 Lenovo представить моделі Legion 7a та Legion 5a. Обидві стануть тоншими й легшими за попередників і орієнтуватимуться не лише на геймерів, а й на стримерів і творців контенту. Обидві серії отримають OLED-дисплеї Lenovo PureSight та фірмові системи охолодження Legion.

Lenovo Legion 7a

Legion 7a отримає 16-дюймовий OLED-дисплей формату 16:10 з частотою оновлення до 240 Гц, змінною частотою, наднизькою затримкою та 100% покриттям DCI-P3. Усередині — процесори аж до AMD Ryzen AI 9 HX 470 і відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop з 8 ГБ пам’яті та сумарним TDP 125 Вт. За охолодження відповідає система Legion Coldfront, яка зменшує нагрів навіть під високими навантаженнями.

Ноутбук активно використовує ШІ: фірмовий Lenovo AI Engine+ керує пакетом Legion Space, у реальному часі регулюючи енергоспоживання, оберти вентиляторів і ефективність. За даними джерел, система також використовує вбудовані ШІ-чипи LA1 і LA4, а RTX 5060 забезпечує до 572 TOPS обчислювальної потужності.

Очікувана стартова ціна Lenovo Legion 7a становить від $1999, а продажі мають розпочатися у квітні 2026 року.

Характеристика Legion 7a (16″, 11) Legion 5a (15″, 11) (Ryzen AI 400) Legion 5a (15″, 11) (Ryzen AI 200) Габарити та вага 361,35 × 254,16 × 15,5–16,9 мм, <1,85 кг 344 × 245,5 × 18,95–19,95 мм, 1,88 кг 344 × 245,5 × 18,95–19,95 мм, 1,88 кг Дисплей 16″ WQXGA OLED (2560×1600) 16:10, 240 Гц VRR, 0,08 мс, 100% DCI-P3, 500 ніт, VESA TrueBlack 1000, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, TÜV Rheinland, X-Rite 15,3″ WQXGA OLED (2560×1600) 16:10, 165 Гц, 1 мс, 100% DCI-P3, 500 ніт, VESA TrueBlack 600, TÜV Rheinland, Anti-flicker, X-Rite 15,3″ WQXGA OLED (2560×1600), 16:10, 165 Гц, 1 мс, 100% DCI-P3, 500 ніт Процесор До AMD Ryzen AI 9 HX 470 До AMD Ryzen AI 9 465 AMD Ryzen 7 250 Графіка NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-біт, 115 Вт (Boost +15 Вт) NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-біт, 115 Вт (Boost +15 Вт) До NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-біт,115 Вт (Boost +15 Вт) Вбудований ШІ-чип LA1 + LA4 LA1 + LA3 LA1 Оперативна пам’ять До 64 ГБ (2×32 ГБ) LPDDR5x 8533 МТ/с До 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с До 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с Накопичувач 2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD До 2 ТБ M.2 2242 PCIe Gen4 SSD До 2 ТБ M.2 2242 PCIe Gen4 SSD Операційна система Windows 11 Windows 11 Windows 11 Акумулятор 84 Вт·год, літій-іонний 80 Вт·год, літій-іонний 80 Вт·год, літій-іонний Блок живлення 245 Вт (прямокутний конектор) 245 Вт (прямокутний конектор) 245 Вт (прямокутний конектор) Камера 5 МП ІЧ-вебкамера з E-shutter, Windows Hello 5 МП ІЧ-вебкамера з E-shutter, Windows Hello 5 МП вебкамера з E-shutter Аудіо 4 × 2 Вт динаміки Harman Nahimic + Scenic Spatial Audio 2 × 2 Вт динаміки Harman Nahimic Audio 2 × 2 Вт динаміки Harman Nahimic Audio Бездротові інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4 Кольори корпусу Glacier White, Nebula Eclipse Black Eclipse Black

Lenovo Legion 5a

Legion 5a отримає багато рішень старшої моделі, але з процесором до Ryzen AI 9 465. Відеокарта залишиться тією ж — NVIDIA RTX 5060. OLED-дисплей PureSight матиме діагональ 15 дюймів, а сам ноутбук буде ще легшим і тоншим.

Ця модель також оснащується Lenovo AI Engine+ (із чипами LA1 та LA3) і системою охолодження Legion Coldfront. Ціна стартує з $1499, продажі розпочнуться з квітня 2026 року. Також з’явиться версія Legion 5i на Intel зі стартовою ціною $1549, а ще доступніша модифікація з Ryzen 200 — від $1299.

Характеристика Legion 5i (15″, 11) Габарити та вага 344 × 245,5 × 18,95–19,95 мм, 1,88 кг Дисплей 15,3″ WQXGA OLED (2560×1600), 16:10, 165 Гц, 1 мс, 100% DCI-P3, 500 ніт, VESA True Black 600, TÜV Rheinland, TÜV Rheinland Anti-flicker, X-Rite Процесор До Intel Core Ultra 9 386H Графіка NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-біт, 115 Вт (+15 Вт Boost) Вбудований ШІ-чип LA1 + LA3 Оперативна пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с Накопичувач 2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD Операційна система Windows 11 Акумулятор 80 Вт·год Блок живлення Тонкий адаптер 245 Вт (прямокутний роз’єм) Камера 5 МП ІЧ-вебкамера з електронною шторкою, підтримка Windows Hello Аудіо 2 × 2 Вт динаміки Harman з Nahimic Audio Бездротові інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4 Кольори Eclipse Black

Серія LOQ

Lenovo також покаже серію LOQ для геймерів і студентів. Моделі LOQ 15AHP11 та LOQ 15IPH11 отримають процесори AMD Ryzen 200 або Intel Core Ultra та відеокарти NVIDIA GeForce RTX 50. За охолодження відповідає система Hyperchamber Cooling, яка оптимізує повітряні потоки та знижує шум вентиляторів.

LOQ 15AHP11 стартуватиме з ціни $1149 і з’явиться у продажу у квітні 2026 року. Версія на Intel буде доступна лише в окремих регіонах.

Характеристика LOQ 15IPH11 (Intel) LOQ 15APH11 (AMD) Габарити та вага 344,9 × 254,83 × 20,9–23,25 мм, від ~2,1 кг 344,9 × 254,83 × 20,9–23,25 мм, від ~2,1 кг Дисплей До 15,3″ WQXGA IPS LCD (2560 × 1600), 16:10, 180 Гц, 100% sRGB, 400 ніт, 3 мс OD, NVIDIA G-SYNC, X-Rite, Delta-E < 1, TÜV Rheinland До 15,3″ WQXGA IPS LCD (2560 × 1600), 16:10, 180 Гц, 100% sRGB, 400 ніт, 3 мс OD, NVIDIA G-SYNC, X-Rite, Delta-E < 1, TÜV Rheinland Процесор До Intel Core Ultra 7 356H AMD Ryzen 7 250 Графіка NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-біт, 115 Вт (+15 Вт Boost) NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ GDDR7, 128-біт, 115 Вт (+15 Вт Boost) Вбудований ШІ-чип LA1 LA1 Оперативна пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 5600 МТ/с Накопичувач 2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD 2 ТБ (2×1 ТБ) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD Операційна система Windows 11 Windows 11 Акумулятор 60 Вт·год 60 Вт·год Блок живлення До 245 Вт Slim Adapter (прямокутний роз’єм) До 245 Вт Slim Adapter (прямокутний роз’єм) Камера 5 МП (QHD) вебкамера з ІЧ-модулем та E-shutter, Підтримка Windows Hello 5 МП (QHD) вебкамера з E-shutter Аудіо 2 × 2 Вт динаміки з Nahimic Audio 2 × 2 Вт динаміки з Nahimic Audio Бездротові інтерфейси Wi-Fi 6 (2×2 AX), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 (2×2 AX), Bluetooth 5.3 Колір корпусу Luna Grey Luna Grey

На додачу до ноутбуків Lenovo покаже на CES 2026 нові аксесуари: клавіатура і мишка, котрі заряджають самі себе та адаптують силу натискання.

Джерело: Windows Latest