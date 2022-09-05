LG додала NFT у свої OLED та LED телевізори (поки що тільки в США)

Слідом за деякими іншими технологічними компаніями LG також зацікавилася можливостями NFT. Так, компанія запустила нову платформу LG Art Lab, доступну на її телевізорах із webOS 5.0 або новішою версією.

Фактично, LG Art Lab – це ринок для купівлі та продажу незамінних токенів, доступний прямо на головному екрані телевізора. Він заснований на мережі Hedera та використовує новий мобільний гаманець LG Wallypto для зберігання цифрових активів. Платформа пропонує функцію зворотного відліку з нагадуванням про вихід NFT. Поки що скористатися вбудованим у телевізори ринком NFT можуть лише користувачі у США.

Платформа LG Art Lab вийшла в не вдалий час. Судячи зі щоденного обсягу торгів на OpenSea, публіка втратила інтерес до незамінних токенів. 28 серпня на торговому майданчику було опрацьовано транзакцій NFT на суму $5 млн, що на 99% менше рекордного значення у $405,75 млн, зафіксованого 1 травня 2022 року. За той же період мінімальна ціна деяких з найбільш популярних колекцій NFT також скоротилася. На початку травня токен Bored Ape Yacht Club коштував щонайменше 153,7 Eth (близько $434 тис. за курсом на той момент). 28 серпня його можна було купити всього за 73 Eth (трохи більш як $105 тис.).

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Джерело: Engadget