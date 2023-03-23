«Щонайменше 2 Мбіт/с». Мінцифри повертається до ідеї гарантованої швидкості мобільного інтернету в Україні та готує зміни в законодавство

Міністерство цифрової трансформації України готує законодавчі зміни, які дозволять державі контролювати швидкість мобільного інтернету, а українцям — тестувати її та безпосередньо впливати на якість послуги. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник міністерства Михайло Федоров, який нещодавно отримав нову посаду та ширші повноваження.

Нова (стара) ініціатива

Для початку варто пригадати, що це не нова ініціатива — вперше про запровадження граничної середньої швидкості мобільного інтернету та контролю за дотриманням нормативів заговорили у квітні 2021 року, а вже наприкінці року Мінцифрою спільно з Держспецзв’язку та старою НКРЗІ були затверджені нові стандарти якості мобільного зв’язку. Вони, серед іншого, встановлювали мінімально гарантовану швидкість мобільного інтернету на рівні 2 Мбіт/сек для завантаження (downlink) у мережах 3G (UMTS) і 4G (LTE), а також не менше 0,5 Мб/сек для вивантаження у 4G (LTE) мережах. Окремим пунктом була прописана умова забезпечення зв’язку мінімум на 65% території населеного пункту (міста чи села), щоб вважати його «покритим».

2 Мбіт/с — мінімально гарантована швидкість мобільного інтернету в Україні

Повномасштабна війна завадила довести справу до логічного завершення та, схоже, зараз Мінцифри повернулася до ідеї закріплення мінімально гарантованої швидкості мобільного інтернету на законодавчому рівні.

У Мінцифри готують зміни до нового Закону про електронні комунікації, які дозволять державі перевіряти, чи дійсно усюди дотримується достатня швидкість завантаження. У своєму повідомленні Михайло Федоров вказує все ті ж 2 Мбіт/сек. Водночас він зауважує, що така швидкість повинна дотримуватися в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок.

«Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек. Цього мінімально достатньо, щоб зумитися з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi» Михайло Федоров,

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації

Міністр визнає, що наразі у містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах — навпаки, через меншу кількість базових станцій. Вочевидь, ініціатива насамперед спрямована саме на села і є своєрідним продовженням нещодавніх змін, які мають стимулювати українських мобільних операторів будувати нові станції 4G в селах. Минулого року набули чинності зміни до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» — нові правила дозволять отримати землю для будівництва базових станцій 4G аж на 6 місяців швидше (тут детальніше).

Моніторинг та контроль

Одночасно Михайло Федоров запустив опитування — чи важливо моніторити швидкість мобільного інтернету в Україні? На цю мить у ньому взяли участь 13 тис. користувачів — 95% проголосували за «Так, звісно».

Щодо механізмів моніторингу та контролю швидкості, можна пригадати про попередні плани щодо створення в Україні системи з моніторингу якості мобільного зв’язку — влітку 2021 року УДЦР уклав договір на закупівлю системи моніторингу якості мобільного зв’язку від німецької компанії Rohde&Schwarz.

Майбутнє української телеком галузі

До повномасштабного вторгнення росії Уряд та Мінцифри ставили дуже амбітні цілі щодо розвитку широкосмугового доступу, розбудови інфраструктури та поліпшення якості мобільного зв’язку. Зокрема, однією із головних цілей було до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. При цьому за ліцензійними умовами, оператори зобов’язувалися швидкісним мобільним інтернетом усі міжнародні дороги до кінця 2022 року, всі національні — до середини 2024 року.

Наразі найвищим пріоритетом є звільнення українських територій від окупантів з подальшою відбудовою та відновленням телеком-інфраструктури, яка зазначала масштабних руйнувань внаслідок російської агресії. Поки планувати щось більше зарано, проте безперечно тішить, що ініціативи щодо розвитку телеком-індустрії, які стали на паузу з початком війни, потрохи “оживають”. Головне, щоб вони переслідували практичні цілі, а не були черговим проявом популізму, як це нерідко трапляється.