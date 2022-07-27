“ЛУН Місто” запустив моніторинг відновлення зруйнованого житла у Бучі, Ірпені та Гостомелі (74% новобудов мають ураження)

ЛУН створив “Карту моніторингу”, що дозволяє відстежувати масштаби руйнування новобудов внаслідок вторгнення росії у Київській області та темпи їх відновлення. Починаючи з 2014 року ЛУН силами власних фотокореспондентів моніторить темпи будівництва житлових комплексів в Україні та щомісячно публікує фотографії новобудов. Тому є наочна картинка як «було» і як «стало».

На новоствореній Карті Моніторингу зібрані фотозвіти будинків, що були побудовані після 2010-го року на частині Київської області, що зазнала вторгнення. Так, за результатами моніторингу за червень та липень, близько 74% новобудов Бучі, Ірпеня та Гостомеля мають невідремонтовані ураження різного ступеню.

Більша кількість новобудов мають руйнування фасадів та вікон, але є і будинки з критичними пошкодженнями залізобетонного каркаса, котрі викликають необхідність коштовної реконструкції, або навіть демонтажу. Так цього тижня був демонтований весь будинок у житловому масиві «Нова Буча», що постраждав внаслідок березневого бомбардування.

«В кінці березня 2022 року у ВРУ зареєстровано законопроєкт №7198, який передбачає компенсацію за зруйновану або пошкоджену нерухомість. На жаль, станом на сьогодні, цей проєкт не набув статусу Закону, тож дієвий механізм компенсації в країні поки не запущений. Незалежно від дій влади ми продовжуємо моніторинг будівництва в Україні. Як і за зруйнованими новобудовами в містах, що перші прийняли бій, фіксуючи темпи відбудови, так і за зведенням такого необхідного нового житла. За останніми даними, з початку війни в Дію було відправлено понад 200 000 заявок про пошкоджене житло на 14 мільйонів квадратних метрів» – зазначила Анастасія Осінцева, юристка ЛУН.

Руйнації отримало не лише житло, а й вся інфраструктура міст. На Карті Моніторингу опублікована теплова карта руйнувань від RebuildUA. На основі знімків з дронів команда проєкту підраховує руйнацію внаслідок вторгнення. Фіксують пошкодження від гаражів і МАФів до багатоповерхівок. Відповідно до звітів RebuildUA загальна сума збитків від руйнування в Бучі становить понад 5,2 млрд гривень, а в Ірпені — більш як 23,5 млрд грн.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Згідно зі статистикою цін від ЛУН, до війни житло в передмісті коштувало на 30% дешевше за середню столичну ціну, і одним з рушіїв розвитку забудови Бучі, Ірпеня та Гостомеля була хвиля переселенців зі східних областей та Криму після нападу росії у 2014 році. Станом на лютий 2022 у Бучі будувалось 20 житлових комплексів. В Ірпені в 111 новобудовах, а в Гостомелі — у 17 житлових комплексах була можливість придбати нові квартири від забудовників.

Загалом в Україні забудовники повернулись до роботи більше ніж на 80% новобудов. Так у Києві цей показник складає 60%, у західних областях — до 90%, на півдні, зокрема в Одеському регіоні — 66% новобудов продовжують продажі та будівництво.