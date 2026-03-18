"єЧек" та "Пульс" в Україні: Мінекономіки хоче вирішувати до 10 проблем бізнесу щомісяця

Міністерство економіки України намагається розв’язувати проблеми бізнесу. Про це розповів заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт в інтерв’ю ресурсу The Page.
У відомстві кажуть, що хочуть закривати 5–10 питань щомісяця. Для цього запустили цифровий проєкт “Пульс”, який збирає відгуки підприємців і показує, що саме “болить” ринку. Сервіс уже зібрав 450 тис. оцінок і понад 30 тис. відгуків. У міністерстві дивляться не просто на цифри. Вони відбирають типові проблеми, рахують економічний ефект і вирішують їх на рівні законів та правил. За два місяці вдалося закрити 68 проблем. За підрахунками, це дає до 2 млрд грн економії на рік для бізнесу і держави.
Паралельно держава тестує ще один інструмент — “єЧек”. Це електронний чек, який приходить прямо в банківський застосунок. Уже за 20 днів система сформувала 5 млн чеків. Бізнес економить гроші, бо один чек коштує близько 7 копійок, і не витрачає папір. Пілот працює з кількома банками та великими мережами.
Головне питання полягає у приватності. Люди хвилюються, чи не побачить держава всі покупки. У Мінекономіки заспокоюють та кажуть, що банківська таємниця нікуди не зникає. Дані шифруються, а в майбутньому ключі планують залишати тільки на пристрої користувача. Тобто навіть банк не бачитиме повний список витрат.
Ще одна тема — державні програми підтримки бізнесу. Тут роблять ставку не на масові виплати, а на точкову допомогу. Наприклад, програмою енергопідтримки скористалися 38 тис. ФОПів із понад мільйона. Гроші отримали ті, кому вони справді були потрібні.
Україна також рухається до цифрової держави. Як орієнтир розглядають Естонію, де більшість процесів працює автоматично. У Мінекономіки вже думають над новим інструментом — простим стартом для бізнесу без складної реєстрації. Ідея полягає в тому, щоб дати людям можливість спробувати почати заробляти без зайвої бюрократії.
Детально ознайомитися з поглядами та підходами Мінекономіки можна на сайті The Page.
