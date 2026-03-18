"єЧек" та "Пульс" в Україні: Мінекономіки хоче вирішувати до 10 проблем бізнесу щомісяця

Вадим Карпусь

В Україні запустили сервіс "єЧек"

Міністерство економіки України намагається розв’язувати проблеми бізнесу. Про це розповів заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт в інтерв’ю ресурсу The Page.


У відомстві кажуть, що хочуть закривати 5–10 питань щомісяця. Для цього запустили цифровий проєкт “Пульс”, який збирає відгуки підприємців і показує, що саме “болить” ринку. Сервіс уже зібрав 450 тис. оцінок і понад 30 тис. відгуків. У міністерстві дивляться не просто на цифри. Вони відбирають типові проблеми, рахують економічний ефект і вирішують їх на рівні законів та правил. За два місяці вдалося закрити 68 проблем. За підрахунками, це дає до 2 млрд грн економії на рік для бізнесу і держави.

Паралельно держава тестує ще один інструмент — “єЧек”. Це електронний чек, який приходить прямо в банківський застосунок. Уже за 20 днів система сформувала 5 млн чеків. Бізнес економить гроші, бо один чек коштує близько 7 копійок, і не витрачає папір. Пілот працює з кількома банками та великими мережами.


Головне питання полягає у приватності. Люди хвилюються, чи не побачить держава всі покупки. У Мінекономіки заспокоюють та кажуть, що банківська таємниця нікуди не зникає. Дані шифруються, а в майбутньому ключі планують залишати тільки на пристрої користувача. Тобто навіть банк не бачитиме повний список витрат.

Ще одна тема — державні програми підтримки бізнесу. Тут роблять ставку не на масові виплати, а на точкову допомогу. Наприклад, програмою енергопідтримки скористалися 38 тис. ФОПів із понад мільйона. Гроші отримали ті, кому вони справді були потрібні.

Україна також рухається до цифрової держави. Як орієнтир розглядають Естонію, де більшість процесів працює автоматично. У Мінекономіки вже думають над новим інструментом — простим стартом для бізнесу без складної реєстрації. Ідея полягає в тому, щоб дати людям можливість спробувати почати заробляти без зайвої бюрократії.

Детально ознайомитися з поглядами та підходами Мінекономіки можна на сайті The Page.

DDPAI Z60 Pro — трикамерний відеореєстратор для тих, хто хоче повний контроль над дорогою
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин

Курс на ШІ-державу: Мінцифра запустить 20+ нових послуг в “Дії” за пів року і розумного асистента

Зареєструвати Starlink тепер можна у операторів "Нова пошта" та "Укрпошта": як це працює
"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси
Економія до $100: "Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок
В Україні запускають сервіс єЧек: паперові чеки перейдуть "у цифру" і ваш банківський застосунок
SpaceX запустить 120 супутників для ЗСУ: вони працюватимуть в українській мережі UASAT NANO
Електромобільний бум в Україні закінчився? Статистика січня показує падіння до 10%
Google Maps отримав 3D-навігацію для водіїв і чатбот Gemini
Google закрила "хак" для перегляду YouTube без реклами в фоновому режимі
Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ
YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами
В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік
ПДВ для ФОПів: Мінфін готує компромісний варіант з вищим лімітом
Gemini тепер знає вас краще: Google запускає персоналізацію безкоштовно
Продажі електромобілів у світі впали на 11%, в Україні — обвалилися на 76%
Як верифікувати термінал Starlink в Україні: гайд для фізосіб, ФОП та компаній
До $10 млрд на рік: як експорт озброєння може змінити оборонну економіку України
BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю
Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази
Українці викупили 80% запасів зарядних станцій зі складів у Європі, — ЗМІ
Google Play дозволить грати в платні ігри безкоштовно
Google Play Store позначатиме застосунки, які надто швидко "садять" батарею
