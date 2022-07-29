Львівський IT кластер дослідив вплив війни на IT України: 20% айтівців виїхали за кордон, а 89% — донейтять на благодійність

Львівський IT Кластер провів дослідження «IT Research Resilience: Вплив війни на розвиток ІТ-індустрії України» та розповів про його результати, повідомляє видання DOU.UA.

До цього часу близько семи тисяч українських айтівців мобілізували до лав ЗСУ та ТрО. Від 50 до 57 тисяч айтівців після початку повномасштабної війни з рф виїхали за кордон, з них 64% — жінки. Це становить 17%-20% від загальної кількості IT-спеціалістів станом на грудень 2021 року.

Крім того, за даними дослідження IT Research Resilience, понад 52 тисячі IT-фахівців зараз мешкають у західних областях України. Найбільше — 37 тисяч айтівців — перебувають у Львівській області. Сюди ж і перемітилося найбільше спеціалістів з інших регіонів — близько 4300. Наступний за розмірами хаб — Івано-Франківський. Загалом тут мешкають 4,5 тис. айтівців, з яких понад 2100 перемістилися з інших областей.

Далі — Тернопільська область (від загальних 3,9 тис. айтівців, кількість переміщених спеціалістів становить близько 800). 2300 айтівців мешкають на Рівненщині, з них понад 500 — релоковані. З 1700 IT-фахівців у Чернівецькій області релоковані близько 900. Загальна кількість айтівців на Закарпатті та на Волині — по півтори тисячі. Однак якщо на Волині кількість релокованих спеціалістів становить лише близько 500 осіб, то на Закарпатті — понад 1150.

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Дослідження показало, що за договором підряду (ФОП) працюють 88% спеціалістів. За трудовим договором — 14%, а ще 1% вказали «Інший» як спосіб співпраці з компанією. При цьому 18% ФОП планують легалізуватися за кордоном, а 4% планують змінити місце реєстрації ФОП. Відомо, що 12% айтівців перейшли на спрощену систему сплати ЄП (тобто сплачують 2% податку замість 5%), а 19% просто не знали про таку можливість.

Водночас 203 тисячі айтівців скеровують частину бюджету на благодійність, що складає 89% від загальної кількості IT-фахівців. 14% донейтять понад чверть сімейного доходу.

41% СЕО IT-компаній планують у найближчий рік відкривати нові офіси, 26% сказали, що робитимуть це за кордоном. Найпопулярніший вибір нової локації — Польща. На неї припадає 20% охочих. По 4% СЕО заявили, що оберуть Іспанію або США, по 3% висловилися за Естонію та Португалію й по 2% — за Болгарію, Румунію та Хорватію.

Водночас спостерігається низький рівень інтересу до відкриття регіональних офісів в Україні. 3% планують відкрити офіс в Києві, стільки ж — у Львові. По 2% — у Дніпрі, Одесі й Чернівцях. А от на Закарпатті, в Тернополі, Івано-Франківську та Кам’янець-Подільському відкривати офіси не планують взагалі.

Є три ключових фактори, які впливають на майбутнє України загалом та IT зокрема, вважає український підприємець, публіцист і викладач Києво-Могилянської Бізнес-Школи Валерій Пекар. Це: війна, підтримка Заходу та економічна свобода. Ці фактори формують три найбільш імовірних сценарії майбутнього.

Демократична модернізація — означає, що війна закінчилася або заморозилася, Захід активно допомагає відновитися, держава бере курс на лібералізацію економіки, не втручання, формує чесні й прозорі правила гри. В такому випадку від 87% до 94% айтівців залишаються в Україні, 6% виїжджають. Примусова євроінтеграція — це сценарій, за якого війна завершилася, західні партнери дають Україні гроші, економіка відновлюється, однак існує жорстке державне регулювання, високі податки, мінімальна свобода, держава відіграє велику роль в економіці. За таких умов від 72% до 86% IT-спеціалістів готові залишитися, 13% виїжджають. Український авторитаризм — може відбутися, якщо воєнний час в країні продовжать на період її відновлення. Це означатиме обмеження економічних прав, свобод, роботи опозиції тощо. 43-62% айтівців заявили, що не виїжджатимуть з України за таких умов, а 36% сказали, що поїдуть.

Разом з тим, сьогодні 78% керівників IT-компаній вірять, що попри все галузь зростатиме. 0% вважають, що є сценарій, за якого IT-галузь сильно втрачатиме позиції.

Джерело: DOU.UA