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Львівський IT кластер дослідив вплив війни на IT України: 20% айтівців виїхали за кордон, а 89% — донейтять на благодійність

Львівський IT кластер дослідив вплив війни на IT України: 20% айтівців виїхали за кордон, а 89% — донейтять на благодійність

Львівський IT Кластер провів дослідження «IT Research Resilience: Вплив війни на розвиток ІТ-індустрії України» та розповів про його результати, повідомляє видання DOU.UA.

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До цього часу близько семи тисяч українських айтівців мобілізували до лав ЗСУ та ТрО. Від 50 до 57 тисяч айтівців після початку повномасштабної війни з рф виїхали за кордон, з них 64% — жінки. Це становить 17%-20% від загальної кількості IT-спеціалістів станом на грудень 2021 року.

Крім того, за даними дослідження IT Research Resilience, понад 52 тисячі IT-фахівців зараз мешкають у західних областях України. Найбільше — 37 тисяч айтівців — перебувають у Львівській області. Сюди ж і перемітилося найбільше спеціалістів з інших регіонів — близько 4300. Наступний за розмірами хаб — Івано-Франківський. Загалом тут мешкають 4,5 тис. айтівців, з яких понад 2100 перемістилися з інших областей.

Далі — Тернопільська область (від загальних 3,9 тис. айтівців, кількість переміщених спеціалістів становить близько 800). 2300 айтівців мешкають на Рівненщині, з них понад 500 — релоковані. З 1700 IT-фахівців у Чернівецькій області релоковані близько 900. Загальна кількість айтівців на Закарпатті та на Волині — по півтори тисячі. Однак якщо на Волині кількість релокованих спеціалістів становить лише близько 500 осіб, то на Закарпатті — понад 1150.

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Дослідження показало, що за договором підряду (ФОП) працюють 88% спеціалістів. За трудовим договором — 14%, а ще 1% вказали «Інший» як спосіб співпраці з компанією. При цьому 18% ФОП планують легалізуватися за кордоном, а 4% планують змінити місце реєстрації ФОП. Відомо, що 12% айтівців перейшли на спрощену систему сплати ЄП (тобто сплачують 2% податку замість 5%), а 19% просто не знали про таку можливість.

Водночас 203 тисячі айтівців скеровують частину бюджету на благодійність, що складає 89% від загальної кількості IT-фахівців. 14% донейтять понад чверть сімейного доходу.

41% СЕО IT-компаній планують у найближчий рік відкривати нові офіси, 26% сказали, що робитимуть це за кордоном. Найпопулярніший вибір нової локації — Польща. На неї припадає 20% охочих. По 4% СЕО заявили, що оберуть Іспанію або США, по 3% висловилися за Естонію та Португалію й по 2% — за Болгарію, Румунію та Хорватію.

Водночас спостерігається низький рівень інтересу до відкриття регіональних офісів в Україні. 3% планують відкрити офіс в Києві, стільки ж — у Львові. По 2% — у Дніпрі, Одесі й Чернівцях. А от на Закарпатті, в Тернополі, Івано-Франківську та Кам’янець-Подільському відкривати офіси не планують взагалі.

Є три ключових фактори, які впливають на майбутнє України загалом та IT зокрема, вважає український підприємець, публіцист і викладач Києво-Могилянської Бізнес-Школи Валерій Пекар. Це: війна, підтримка Заходу та економічна свобода. Ці фактори формують три найбільш імовірних сценарії майбутнього.

  1. Демократична модернізація — означає, що війна закінчилася або заморозилася, Захід активно допомагає відновитися, держава бере курс на лібералізацію економіки, не втручання, формує чесні й прозорі правила гри. В такому випадку від 87% до 94% айтівців залишаються в Україні, 6% виїжджають.
  2. Примусова євроінтеграція — це сценарій, за якого війна завершилася, західні партнери дають Україні гроші, економіка відновлюється, однак існує жорстке державне регулювання, високі податки, мінімальна свобода, держава відіграє велику роль в економіці. За таких умов від 72% до 86% IT-спеціалістів готові залишитися, 13% виїжджають.
  3. Український авторитаризм — може відбутися, якщо воєнний час в країні продовжать на період її відновлення. Це означатиме обмеження економічних прав, свобод, роботи опозиції тощо. 43-62% айтівців заявили, що не виїжджатимуть з України за таких умов, а 36% сказали, що поїдуть.

Разом з тим, сьогодні 78% керівників IT-компаній вірять, що попри все галузь зростатиме. 0% вважають, що є сценарій, за якого IT-галузь сильно втрачатиме позиції.

Джерело: DOU.UA


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