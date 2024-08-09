Майже хеві-метал: серіал «Володар перснів» отримав саундтрек Беара Мак-Крірі та вокаліста Meshuggah

Відомий композитор Беар Мак-Крірі представив композицію з саундтреку другого сезону серіалу «Володар перснів», яка знаходиться на межі хеві-металу.
Важкий рок та хеві-метал давно і часто перетинаються з творчістю Дж. Р. Р. Толкіна. «Володар перснів» надихав Black Sabbath, Rush, Led Zeppelin та багато інших гуртів. Серіал Amazon Prime «Володар перснів: Персні влади» віддає належне цьому зв’язку з новим відео та синглом з саундтреку другого сезону.
У відео Беар МакКрірі натхненно розповідає про «The Ballad of Damrod» — «гімн» троля пагорбів Дамрода, представленого у серіалі. У композиції бере участь легендарний барабанник Джин Гоглан, який використовує тарілки славетного барабанника Rush Ніла Пірта під час запису. «The Ballad of Damrod» також містить вокал Єнса Кідмана з Meshuggah.
Композиція «The Ballad of Damrod» дійсно нагадує «метал». Ймовірно, вона передає характер персонажа, на честь якого названа і чий вихід у серіалі має супроводжувати. Окремо пісню можна послухати на Spotify, де вона представлена синглом.
Як поєднується музикальна та візуальна частина серіалу можна буде дізнатися з 29 серпня, коли другий сезон вийде на Amazon Prime.
Amazon товсто тролить: «Володар перснів: Персні влади» покаже троля пагорбів — офіційне зображення
Джерело: Gizmodo
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