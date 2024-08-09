Майже хеві-метал: серіал «Володар перснів» отримав саундтрек Беара Мак-Крірі та вокаліста Meshuggah

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Відомий композитор Беар Мак-Крірі представив композицію з саундтреку другого сезону серіалу «Володар перснів», яка знаходиться на межі хеві-металу.

Важкий рок та хеві-метал давно і часто перетинаються з творчістю Дж. Р. Р. Толкіна. «Володар перснів» надихав Black Sabbath, Rush, Led Zeppelin та багато інших гуртів. Серіал Amazon Prime «Володар перснів: Персні влади» віддає належне цьому зв’язку з новим відео та синглом з саундтреку другого сезону.

У відео Беар МакКрірі натхненно розповідає про «The Ballad of Damrod» — «гімн» троля пагорбів Дамрода, представленого у серіалі. У композиції бере участь легендарний барабанник Джин Гоглан, який використовує тарілки славетного барабанника Rush Ніла Пірта під час запису. «The Ballad of Damrod» також містить вокал Єнса Кідмана з Meshuggah.

Композиція «The Ballad of Damrod» дійсно нагадує «метал». Ймовірно, вона передає характер персонажа, на честь якого названа і чий вихід у серіалі має супроводжувати. Окремо пісню можна послухати на Spotify, де вона представлена синглом.

Онлайн-курс "Маркетолог" від Laba. Дізнайтесь, як використовувати маркетинг ефективніше та драйвити прибуток вашої компанії. Досвід і фідбек від СЕО бренд-маркетингової агенції. Детальніше про курс

Як поєднується музикальна та візуальна частина серіалу можна буде дізнатися з 29 серпня, коли другий сезон вийде на Amazon Prime.

Джерело: Gizmodo

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.