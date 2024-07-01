Amazon товсто тролить: «Володар перснів: Персні влади» покаже троля пагорбів — офіційне зображення

Зображення троля пагорбів (Hill-Troll) з другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» демонструє видання Empire. Продовження представить багатьох нових для серіалу героїв та істот, як Том Бомбаділ та Могильні Духи з роману «Володар перснів».
Грізного монстра звуть Дамрод, і шоуранер Патрік Маккеї описує його як «пожирача кісток дракона». Троля пагорбів, якого озвучить актор Бенджамін Вокер, зіграє ключову роль в армії Адара в новому сезоні.
Маккей каже, що Дамрод, як не парадоксально, насправді надхнений серіалом «Пуститися берега» (Breaking Bad).
«Він був частково натхненний Майком Ермантраутом з «Пуститися берега» та «Краще подзвоніть Солу», якщо ви подивитеся на те, як він рухається та на його невимушене відчуття сили».
Попри те, що рецензії та реакція глядачів на «Володар перснів: Персні влади» були неоднозначними, серіал досить непогано зобразив монстрів Середзем’я. Він практично починається з того, що Ґаладріель знищує снігового троля, який йде до комплекту з печерним тролем, відтвореним Пітером Джексоном у трилогії «Володар перснів».
Другий сезон «Володар перснів: Персні влади» зосереджений на лиходіях, не всі герої виживуть — шоуранери
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