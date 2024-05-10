MAL’OPUS пропонує оновлену україномовну кулінарну книгу за всесвітом «Відьмака», створену у співпраці з CD PROJEKT RED

Видавництво MAL’OPUS презентує оновлене видання кулінарної книги «Відьмак. Офіційна кулінарна книга» з офіційною термінологією від CD PROJEKT RED. Книга містить 80 рецептів, натхнених франшизою про знаменитого Білого Вовка, відьмака Ґеральта з Ривії.

«Вирушайте в гастрономічну подорож, щоби відкрити продумані до дрібниць апетитні рецепти, натхнені світом «Відьмака», його персонажами, розлогими теренами та розмаїттям кулінарної спадщини Континенту. Рецепти, зібрані й упорядковані кулінарною провідницею, прокладають шлях до місцин, відомих із переказів старих оповідачів, товстих томів з Оксенфуртської бібліотеки та пісень і балад майстра Любистка», ─ описує книгу видавництво MAL’OPUS.

«Відьмак. Офіційна кулінарна книга» має тверду обкладинку та 256 сторінок. Її розміри становлять 21х26 см. Авторами книги виступили Аніта Сарна та Кароліна Крупецька, авторки кулінарних блогів Nerds’ Kitchen та Witcher Kitchen. Книга містить велику передмову від Анджея Сапковського, письменника й творця «Відьмака». Переклад виконали Олександра та Юрій Поворозники.

Особливістю оновленого видання є тісна співпраця MAL’OPUS із розробниками ігор про «Відьмака», студією CD PROJEKT RED. У кулінарній книзі використана офіційна українська термінологія, надана розробниками.

Технічні характеристики видання:

256 сторінок

тверда обкладинка

кольорові ілюстрації

формат: 21 х 26 см

Замовити видання книги «Відьмак. Офіційна кулінарна книга» можна вже зараз на сайті видавництва за ціною 800 грн.