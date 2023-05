Гарнітура AR/VR Apple Reality отримає екран яскравістю понад 5000 ніт та щільністю пікселів 4000 PPI – аналітик Росс Янг

Відомий аналітик дисплеїв Росс Янг поділився деякими специфікаціями гарнітури доповненої/віртуальної реальності Apple, яка отримає назву Reality. Раніше ходили чутки про два дисплеї 4K micro OLED, що дають загальну роздільну здатність 8K. За словами Янга, кожен з них отримає діагональ 1,41 дюйма, щільність пікселів 4000 PPI та понад 5000 ніт яскравості.

You want more, I will give you more: Micro OLED specs for Apple’s AR/VR headset:

1.41″ in diagonal

4000 PPI

>5000 nits of brightness

— Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023