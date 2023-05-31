Гарнітура AR/VR Apple Reality отримає екран яскравістю понад 5000 ніт та щільністю пікселів 4000 PPI – аналітик Росс Янг

Відомий аналітик дисплеїв Росс Янг поділився деякими специфікаціями гарнітури доповненої/віртуальної реальності Apple, яка отримає назву Reality. Раніше ходили чутки про два дисплеї 4K micro OLED, що дають загальну роздільну здатність 8K. За словами Янга, кожен з них отримає діагональ 1,41 дюйма, щільність пікселів 4000 PPI та понад 5000 ніт яскравості.

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You want more, I will give you more: Micro OLED specs for Apple’s AR/VR headset:

1.41″ in diagonal

4000 PPI

>5000 nits of brightness — Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023

Висока яскравість гарнітури Apple з великим запасом зможе забезпечити перегляд контенту HDR. Для порівняння, Meta Quest 2 має максимальну яскравість близько 100 ніт, роздільна здатність 1800 x 1920 на кожне око, 1200 DPI та не здатна демонструвати HDR, а HoloLens 2 пропонує яскравість 500 ніт. Гарнітура PSVR 2 від Sony має яскравість близько 265 ніт і для неї задекларовано HDR. Magic Leap 2, одна з найвідоміших гарнітур доповненої реальності, має яскравість від 20 до 2000 ниток. Торік Марк Цукерберг демонстрував прототип гарнітури 20 000 ніт, але вона була величезною і не придатною для звичайного використання.

Величезна яскравість, ймовірно, є піковим значенням і не засліпить користувача. Великий запас яскравості забезпечить хорошу контрастність, перенесення кольорів, кращі відблиски та тіні. Значення 5000 ніт відповідає пікової яскравості сучасних топових телевізорів OLED і Neo QLED. Такі характеристики пояснюють ціну пристрою, який за ранніми джерелами коштуватиме $3000. Говорити про конкуренцію з дешевшими гарнітурами не доводиться, але Apple завжди вміла створювати власні ніші для своїх не найдешевших продуктів.

Джерело: MacRumors