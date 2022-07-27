VR-гарнітура Meta Quest 2 з 1 серпня здорожчає на $100 — до $400 за базову модель зі 128 ГБ пам’яті

Meta Platforms (материнська компанія Facebook та Oculus) повідомила, що з 1 серпня ціна автономної VR-гарнітури Quest 2 зросте на $100 — до $400 та $500 за версії зі 128 ГБ та 256 ГБ вбудованої пам’яті відповідно.

Гарнітура Meta Quest 2 (до ребрендингу у листопаді 2021 року — Oculus Quest 2) дебютувала у вересні 2020 року в межах заходу Facebook Connect 7. Наразі Oculus Quest 2 лишається беззаперечним лідером ринку — принаймні, якщо орієнтуватися на Steam (частка 49,02%) та оцінки аналітиків (15 млн одиниць станом на червень 2022 року). Сама Meta поки жодного разу не ділилася статистикою щодо продажів Oculus Quest 2, але відносно невисока ціна зіграла тут далеко не останню роль.

Вже з серпня вартість Meta Quest 2 стартуватиме від $400. Вартість аксесуарів для Quest 2 та відновлених гарнітур також стане вищою, але наскільки вони подорожчають, поки невідомо. У Meta пояснюють таке рішення зростанням витрат на виробництво та доставлення продукції. Підвищення цін дозволить компанії компенсувати додаткові затрати, щоб надалі інвестувати у розвиток напрямку та забезпечити його розвиток у довгостроковій перспективі.

До речі, на власників VR-гарнітур Quest чекає ще одна важлива зміна — з серпня 2022 року вони зможуть відв’язати пристрої від облікового запису Facebook. Цю суперечливу зміну компанія запровадила у 2020 році.

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Одночасно в Meta підтвердили плани до кінця 2022 року випустити наступну VR-гарнітуру преміумкласу — пристрій Project Cambria, призначений насамперед для роботи. На початку травня Марк Цукерберг тизерив новинку у короткому відео з демонстрацією низки можливостей пристрою.

Наразі Meta продовжує активно інвестувати у розвиток підрозділу Reality Labs, який відповідає за дослідження у сфері віртуальної реальності та метавсесвіту — попри те, що напрямок несе величезні витрати (2,96 мільярда доларів за перший квартал 2022 року) та стикається з іншими складнощами.