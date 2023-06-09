Марк Цукерберг про Apple Vision Pro — «жодної магії, дорого та сумно»

На загальнокорпоративній зустрічі зі співробітниками Meta генеральний директор Марк Цукерберг прокоментував анонс гарнітури змішаної реальності Vision Pro. За його словами, пристрій Apple не представляє великих технологічних проривів, які Meta «вже не досліджувала». Також Цукерберг вважає, що бачення Apple того, як люди використовуватимуть пристрій, «не відповідає дійсності».

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«З того, що я побачив спочатку, я б сказав, що хороша новина полягає в тому, що у них немає жодних магічних рішень для будь-яких обмежень законів фізики, які наші команди ще не досліджували й не вигадали», – заявив Марк.

Додатково Марк Цукерберг вказав на той факт, що майбутня гарнітура Meta Quest 3 буде набагато дешевшою – $499 порівняно з ціною Vision Pro у $3499. Це дасть Meta можливість охопити ширшу базу користувача.

«Я думаю, що їхній анонс дійсно демонструє різницю в цінностях і баченні, яке наші компанії привносять у це, що я вважаю справді важливим», – сказав Цукерберг співробітникам у штаб-квартирі компанії в Менло-Парку.

Глава Meta додав, що гарнітура Quest зосереджена на «людях, які взаємодіють по-новому і почуваються ближче», а також на «тому, щоб бути активними та робити щось».

«Навпаки, кожна демонстрація, яку вони показували, була про людину, яка сидить на дивані на самоті», — сказав він про виступ Apple на WWDC 2023. «Я маю на увазі, що це може бути бачення майбутнього обчислювальної техніки, але це не те що я хочу».

Зазначимо, Meta оголосила про випуск Quest 3 лише за кілька днів до анонсу Apple Vision Pro, хоча пристрій не надійде у продаж до осені. Meta вже давно намагається позиціювати себе як лідера в галузі віртуальної та доповненої реальності та вкладає у це мільярди доларів на рік, що викликає занепокоєння у деяких інвесторів. Поява гарнітури Apple знаменує серйозну конкурентну загрозу.

Meta змогла досягти успіху в VR-іграх і спортивних застосунках, але вона відчувала проблеми з виходом на ринок більш продуктивних пристроїв, якого прагне Apple. Торішня Quest Pro значною мірою розглядався як провал.

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Джерело: The Verge