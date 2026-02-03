tradfi
Криптобіржа Bybit запускає IBAN-рахунки і фактично стає необанком

Андрій Шадрін

Криптобіржа Bybit запускає IBAN-рахунки і фактично стає необанком
У лютому 2026 року Bybit впровадить власний платіжно-банківський сервіс MyBank з рахунками IBAN. Він дозволить користувачам напряму працювати з фіатними грошима через банківську інфраструктуру та одразу поєднувати її з криптовалютами.


Про запуск MyBank компанія оголосила минулого тижня під час презентації стратегії розвитку до 2026 року, яку Bybit називає “Новою фінансовою платформою”.Bybit будує повноцінну фінансову екосистему, де криптоактиви, традиційні ринки й банківські сервіси працюють разом. Фактично, Bybit, друга за обсягом криптобіржа світу, стає необанком. Користування MyBank вимагатиме повної ідентифікації клієнта. KYC-перевірку доведеться проходити як на платформі Bybit, так і безпосередньо в банку-партнері.

MyBank надаватиме користувачам персональні банківські рахунки міжнародного стандарту IBAN. Вони будуть відкриватися у співпраці з ліцензованими банками-партнерами, зокрема з Pave Bank — банком, зареєстрованим у Грузії. Через ці рахунки можна буде отримувати та надсилати фіатні кошти, зберігати їх у 18 валютах і після зарахування миттєво конвертувати у криптоактиви. На старті сервіс підтримуватиме долар США, потім додаватимуться інші валюти. Питання доступності сервісу в різних країнах поки що залишається відкритим.

“Як тільки ви отримаєте фунти стерлінгів або долари США, ви зможете перевести їх у криптовалюту. Це величезне нововведення”, — наголосив генеральний директор і співзасновник Bybit Бен Чжоу.

Паралельно Bybit оголосила про запуск кастодіального сервісу ByCustody для інституційних клієнтів. Він орієнтований на банки, фонди та великих інвесторів, зокрема у сфері токенізації активів реального світу. Сервіс поєднує принципи традиційних фінансів з доступом до ринків цифрових активів. У інфраструктурі вже зберігається понад $5 млрд активів, а кількість інституційних клієнтів перевищила 2000. Запуски є частиною міжнародної експансії компанії, включно з планами виходу на ринок США.


“Ця трансформація стосується основних фінансових ринків. Ми виходимо за межі нішевих криптосервісів, щоб створити нову фінансову платформу, де криптовалюта стане невід’ємною частиною реальної фінансової діяльності, надаючи користувачам як на традиційних, так і на криптовалютних ринках можливість ефективніше використовувати капітал”, — каже Чжоу.

Станом на кінець січня 2026 року Bybit обслуговує понад 82 млн користувачів у 181 країні. Платформа інтегрована майже з 2000 локальними банками, підтримує понад 58 фіатних шлюзів, має понад 200 тис. P2P-мерчантів і випустила більше ніж 2,7 млн платіжних карток. У 2025 році продукти Bybit Earn управляли активами на $7,1 млрд і принесли користувачам $110 млн доходу. Також біржа займає близько 16% світового спотового ринку XAUT (Tether Gold).

Джерело: The Block

