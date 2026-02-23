banner
Новини Крипто 23.02.2026 comment views icon

Payoneer у цьому році запустить підтримку стейблкоїнів у режимі 24/7

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Payoneer у цьому році запустить підтримку стейблкоїнів у режимі 24/7
Depositphotos

Payoneer, глобальна фінтех-компанія, оголосила про інтеграцію стейблкоїнами у свою платіжну платформу. Нові інструменти дозволять бізнесу безпечно отримувати, зберігати та надсилати стейблкоїни у своїй повсякденній міжнародній роботі.


Програма реалізована на базі Bridge — провідної інфраструктурної платформи для стейблкоїнів — і компанії групи Stripe. Payoneer у співпраці з Bridge інтегрує у свою платформу повний цикл операцій зі стейблкоїнами. Наприклад, оптові компанії зможуть отримувати оплату в стейблкоїнах, а маркетингові агенції — використовувати їх для розрахунків із міжнародними постачальниками та підрядниками. Кошти можна безпечно зберігати у стейблкоїнах або за потреби виводити на локальний банківський рахунок, спрощуючи роботу в різних країнах і валютах.

Використання стейблкоїнів стрімко зростає, а практичні приклади їх застосування відкривають можливості швидших розрахунків і безперервного, керованого руху коштів. Проте для багатьох компаній, що працюють на міжнародних ринках, особливо на ринках, що розвиваються, інтеграція та впровадження залишаються складними. Конвертація стейблкоїнів у локальні валюти, неузгоджені робочі процеси, складність інфраструктури блокчейну та мінливе регуляторне середовище й досі обмежують масштабне впровадження технології.

“Стабільний рух коштів — це основа глобального бізнесу. Разом із Bridge ми інтегруємо стейблкоїни в надійну фінансову платформу Payoneer, де пріоритетами є комплаєнс, швидкість, безпека та простота. Йдеться не про експеримент, а про новий масштабований фінансовий інструмент для реального транскордонного бізнесу”, — .— зазначив Джон Каплан, генеральний директор Payoneer.

Payoneer має майже 2 мільйони клієнтів у всьому світі. В Україні послугами платформи здебільшого користуються ті, хто має справу з торговими площадками на кшталт Amazon або e-bay. Українським користувачам теж слід очікувати введення цієї функції у цьому році, проте точну дату компанія не називає.


“Bridge було створено, щоб зняти з бізнесу найскладніші аспекти блокчейн- інфраструктури й дозволити таким компаніям, як Payoneer, зосередитися на створенні зручних фінансових рішень. Разом ми робимо стейблкоїни практичним і безпечним інструментом для щоденного транскордонного руху коштів”, — додав Зак Абрамс, співзасновник і генеральний директор Bridge.

Payoneer запустить новий функціонал роботи зі стейблкоїнами, інтегрований у платформу компанії, на окремих ринках у другому кварталі 2026 року. Протягом року запуск поступово масштабуватиметься разом із розширенням функціоналу та географії. Компанії вже можуть зареєструватися, щоб дізнатися більше та подати заявку на ранній доступ.

Payoneer змінює правила виведення коштів для українців: що потрібно знати

Джерело: Payoneer

Популярні новини

arrow left
arrow right
У соцмережах знайшли зв’язок між падінням біткоїна та арештами відомих крипто-СЕО
Реальне прийняття стейблкоїнів у криптосфері становить лише близько 1% від оцінок
Стейблкоїни, токенізація, фінансові інститути: Ripple назвала “три кити” криптоіндустрії у 2026 році
Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 000
Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн
“Паперовий” тренд: криптошахраї розсилають фішингові листи власникам криптогаманців Trezor та Ledger звичайною поштою
Майнінг — все: собівартість видобутку біткоїна перетнулася з ринковою ціною
Криптобіржа Bithumb випадково роздала користувачам по 2 000 біткоїнів під час аірдропу
США потрібна Гренландія для дешевого майнінгу біткоїна, – вважають американці
Джеффрі Епштейн був знайомий с Сатоші Накамото, проте не радив інвестувати у біткоїн та засуджував "пампи" криптотокенів
Окупанти планують використовувати ЗАЕС для майнінгу криптовалют
Криптотрейдер втратив $50 млн у USDT через атаку “отруєння адреси” та запропонував винагороду $1 млн за повернення
У лютому Дональд Трамп випустить ще одну криптовалюту — для акціонерів власної компанії
На тлі заворушень та інфляції в Ірані різко зросло використання біткоїну
У мережу злили дані понад 149 млн логінів, з них 420 тис. — акаунти Binance
Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано позицій на $2,6 млрд, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
Соло-майнер біткоїна заробив майже $290 000: видобув блок на обладнанні за $90
Кількість тримачів стейблкоїнів у світі вперше перевищила 200 мільйонів
Криптобіржа Bybit запускає IBAN-рахунки і фактично стає необанком
Пенсійні фонди США мають збитки 60% на акціях Strategy: компанія каже, що витримає біткоїн навіть по $8 000
Новий рекорд Ethereum: вперше в історії понад 50% всіх монет перебуває у стейкінгу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати