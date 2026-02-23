Payoneer у цьому році запустить підтримку стейблкоїнів у режимі 24/7

Depositphotos

Payoneer, глобальна фінтех-компанія, оголосила про інтеграцію стейблкоїнами у свою платіжну платформу. Нові інструменти дозволять бізнесу безпечно отримувати, зберігати та надсилати стейблкоїни у своїй повсякденній міжнародній роботі.





Програма реалізована на базі Bridge — провідної інфраструктурної платформи для стейблкоїнів — і компанії групи Stripe. Payoneer у співпраці з Bridge інтегрує у свою платформу повний цикл операцій зі стейблкоїнами. Наприклад, оптові компанії зможуть отримувати оплату в стейблкоїнах, а маркетингові агенції — використовувати їх для розрахунків із міжнародними постачальниками та підрядниками. Кошти можна безпечно зберігати у стейблкоїнах або за потреби виводити на локальний банківський рахунок, спрощуючи роботу в різних країнах і валютах.

Використання стейблкоїнів стрімко зростає, а практичні приклади їх застосування відкривають можливості швидших розрахунків і безперервного, керованого руху коштів. Проте для багатьох компаній, що працюють на міжнародних ринках, особливо на ринках, що розвиваються, інтеграція та впровадження залишаються складними. Конвертація стейблкоїнів у локальні валюти, неузгоджені робочі процеси, складність інфраструктури блокчейну та мінливе регуляторне середовище й досі обмежують масштабне впровадження технології.

“Стабільний рух коштів — це основа глобального бізнесу. Разом із Bridge ми інтегруємо стейблкоїни в надійну фінансову платформу Payoneer, де пріоритетами є комплаєнс, швидкість, безпека та простота. Йдеться не про експеримент, а про новий масштабований фінансовий інструмент для реального транскордонного бізнесу”, — .— зазначив Джон Каплан, генеральний директор Payoneer.

Payoneer має майже 2 мільйони клієнтів у всьому світі. В Україні послугами платформи здебільшого користуються ті, хто має справу з торговими площадками на кшталт Amazon або e-bay. Українським користувачам теж слід очікувати введення цієї функції у цьому році, проте точну дату компанія не називає.





“Bridge було створено, щоб зняти з бізнесу найскладніші аспекти блокчейн- інфраструктури й дозволити таким компаніям, як Payoneer, зосередитися на створенні зручних фінансових рішень. Разом ми робимо стейблкоїни практичним і безпечним інструментом для щоденного транскордонного руху коштів”, — додав Зак Абрамс, співзасновник і генеральний директор Bridge.

Payoneer запустить новий функціонал роботи зі стейблкоїнами, інтегрований у платформу компанії, на окремих ринках у другому кварталі 2026 року. Протягом року запуск поступово масштабуватиметься разом із розширенням функціоналу та географії. Компанії вже можуть зареєструватися, щоб дізнатися більше та подати заявку на ранній доступ.

