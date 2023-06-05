MEGOGO та Vidzone заміняють рекламу в етерах телеканалів на таргетовані публікації для конкретних користувачів

Медіасервіс MEGOGO в партнерстві з Vidzone вперше в Україні запустили функцію таргетованої реклами в етерах телеканалів. Отже, користувачі бачимуть не єдину для всіх рекламу, а персоналізовані саме для них оголошення.

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Нове рішення Vidzone створене на основі технологічних розробок компанії Adtelligent. Воно дозволяє таргетувати рекламні повідомлення в етерах лінійних ТБ-каналів з такою ж ефективністю, як і рекламу на цифрових майданчиках, тобто формувати персональний рекламний блок для кожного користувача ОТТ-сервісу. До проєкту також долучився український телевізійний сервіс youtv.

Розміщений телеканалом рекламний або анонсний блок замінюється персоналізованою рекламою для кожного користувача, що бачить контент.

«Наш сервіс персоналізованої відео реклами на лінійному ТБ розроблений, щоб змінити спосіб охоплення рекламодавцями своєї аудиторії в сучасному онлайн середовищі. Окрім показу таргетованої реклами, ми дозволяємо реалізувати динамічну вставку рекламних зображень під час трансляцій, а також рекламу в окремих вікнах протягом етеру для кожного користувача OTT-сервісу. Аналізуючи поведінку та інтереси глядачів, рекламодавці отримують високорелевантну цільову аудиторію, підвищуючи залученість і забезпечуючи кращі результати», – коментує Юрій Горохов, співзасновник та технічний директор Adtelligent.

Наразі вставка персоналізованої відеореклами вже доступна на таких каналах: міжнародному History, українських 24-му, Еспресо, XSPORT+, NOW Series та каналах MEGOGO ГОНГ і MEGOGO LIVE. Надалі MEGOGO планує тестувати та розширювати список каналів з функціями персоналізованої реклами.