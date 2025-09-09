Signal запустив "зашифроване" резервне копіювання: до 100 МБ безплатно, далі — $1,99 на місяць

Depositphotos

Месенджер Signal представив нову функцію резервного копіювання із наскрізним шифруванням — в обмеженому доступі для безплатних користувачів і у “преміумверсії” за додаткові гроші.

Безплатно: резервні копії діалогів та медіафайлів за останні 45 днів з обмеженням у 100 МБ.

Платно, за $1,99 на місяць: повні резервні копії обсягом до 100 ГБ і за час у понад 45 днів.

Резервне копіювання здійснюється лише за згоди користувача Signal і його треба попередньо ввімкнути в застосунку. Після запуску функції ваш пристрій автоматично щодня створюватиме резервні копії чатів (за винятком повідомлень, які мають зникнути протягом наступних 24 годин, та повідомлень для одноразового перегляду), замінюючи архів попереднього дня.

“Це вперше, коли ми пропонуємо платну функцію. Причина, чому ми це робимо, проста: медіа потребує багато місця для зберігання, а зберігання та передача великих обсягів даних є дорогими”, — пише віцепрезидент Signal з інженерії Джим О’Лірі у своєму блозі. “Як некомерційна організація, яка відмовляється збирати або продавати ваші дані, Signal має покривати ці витрати інакше, ніж інші технологічні організації, які пропонують подібні продукти, але підтримують себе продажем реклами та монетизацією даних”.

Компанія-розробник каже, що месенджер використовує технологію “нульового розголошення” для захисту резервних копій, тому вони не пов’язані з певним користувачем чи способом оплати. Для розблокування копій, вам надішлють 64-символьний ключ відновлення, який генерується на пристрої.

“Ваш ключ відновлення — це єдиний спосіб “розблокувати” резервну копію, коли вам потрібно відновити доступ до ваших повідомлень. Його втрата означає втрату доступу до резервної копії назавжди, і Signal не може допомогти вам її відновити. Ви можете згенерувати новий ключ, якщо забажаєте”, — додав О’Лірі.

Нині функція доступна в бета-версії програми Signal для Android, а публічний запуск та підтримка для iOS і ПК з’являться “найближчим часом”. Пізніше компанія дозволить користувачам зберігати безпечний резервний архів у “вибраному ними місці”.

