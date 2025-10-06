Meta відстежує, як працівники користуються ШІ — через інфопанелі та "внутрішню" гру

Depositphotos

Meta зробила гру з того, як працівники користуються ШІ — не просто спостерігає, а підштовхує їх знайомитися з новими інструментами.

Компанія запустила внутрішні панелі, які показують, як активно різні команди користуються інструментами ШІ. Щоб мотивувати співробітників, компанія створила гру Level Up — добровільну програму, де за використання ШІ можна отримувати значки та досягати нових рівнів. Ця ініціатива працює через внутрішній чатбот Metamate. Ідея проста: чим більше взаємодієш із ШІ — тим більше бонусів, а команда виглядає активнішою на панелі.

Очікування різняться залежно від відділу: одних просто заохочують експериментувати з новими інструментами, інших прямо змушують досягати конкретних показників. Наприклад, одні з найвищих показників має Reality Labs — підрозділ Meta, що займається апаратним забезпеченням і VR. У червні підрозділ підняв рівень використання ШІ з 30% у червні до 70% нині. На сьогодні нова ціль — перевищити 75%.

У Meta послання однозначне: “підіграйте та отримуйте винагороду, або ризикуєте залишитися позаду”. Наразі невідомо, чи були випадки звільнень за небажання користуватися новими інструментами ШІ. Потенційно така ситуація може статися, після чого потрапиш в “чорні списки” компанії та забудеш про кар’єру в Meta. Тож, швидше за все, співробітники намагаються наздоганяти тренди.

“Загальновідомо, що це пріоритет, і ми зосереджені на використанні штучного інтелекту для допомоги співробітникам у їхній повсякденній роботі”, — сказав речник компанії.

Марк Цукерберг не раз підкреслював, що Meta планує максимально інтегрувати ШІ у внутрішні процеси. У січневому подкасті Джо Рогана він заявив, що до кінця 2025 року очікує побачити власний ШІ, здатний працювати на рівні інженера середньої ланки.

“Я очікую, що до середини-кінця наступного року агенти з кодування штучного інтелекту виконуватимуть значну частину досліджень та розробок у сфері штучного інтелекту”, — казав Марк час квартальної конференції у квітні.

Інженери Meta вже користуються помічниками ШІ для створення шаблонів коду та прискорення розробки. В інших відділах за допомогою ШІ проводять мозкові штурми, створюють робочі простори, просять поради щодо політик компанії чи навіть отримують чернетки текстів.

Meta не єдина, хто тисне на своїх працівників у цьому напрямі. Google рахує, скільки додаткових годин продуктивності приносять інструменти ШІ. Інший техногігант Microsoft навіть прив’язує їхнє використання до оцінювання ефективності. Деякі компанії купують спеціальне ПЗ, щоб стежити, чи співробітники взагалі користуються штучним інтелектом.

Попит на моніторинг використання ШІ загалом зростає. Три великі постачальники ПЗ для спостереження за працівниками розповіли, що за останні два роки компанії набагато частіше звертаються до них. Роботодавці хочуть знати, чи виправдовує себе впровадження ШІ — чи справді воно економить гроші та підвищує продуктивність. Утім на практиці деякі цифри виглядають непереконливо. Наприклад, дослідження MIT казало, що 95% спроб впровадження генеративного ШІ в компаніях зазнають невдачі.

