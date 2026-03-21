Windows 11 стане швидшою: приберуть нав'язливий ШІ в програмах та повернуть налаштування Панелі задач

Ноутбук з Windows 11 / Depositphotos

Microsoft готує чергове оновлення Windows 11, і цього разу компанія прямо реагує на критику користувачів. У великому блозі про якість Windows віцепрезидент Паван Давулурі заявив, що команда уважно вивчила відгуки й починає впроваджувати зміни вже цього місяця для учасників програми Windows Insider.





Головна новина полягає в тому, що Microsoft трохи пригальмує з інтеграцією ШІ. Компанія планує прибрати зайві точки доступу до Copilot у системі. Почнуть із таких програм, як Snipping Tool, Photos, Widgets і Notepad. За словами компанії, акцент зроблять лише на тих функціях, які дійсно приносять користь і працюють стабільно.

Є хороші новини і для тих, кого дратували обмеження інтерфейсу. Панель завдань знову дозволять переміщувати, її можна буде розташувати зверху або з боків екрана. Оновлення системи стануть менш нав’язливими: користувач зможе перезавантажити або вимкнути ПК без примусового встановлення патчів. Також Microsoft обіцяє прискорити роботу “Провідника”. Він швидше запускатиметься, менше “смикатиметься” і стабільніше працюватиме у щоденних задачах.

На перспективу компанія планує серйозно зайнятися продуктивністю Windows 11. Один із ключових напрямів — зменшення базового споживання оперативної пам’яті системою. Це важливо на тлі подорожчання ОЗП і SSD, через що ринок ПК може просісти майже на 9% у 2026 році. Паралельно Microsoft хоче підвищити стабільність ОС, щоб користувачі рідше стикалися із системними збоями, отримували якісніші драйвери, а також мали надійніші підключення через Bluetooth і USB без постійних обривів.





Ці зміни виглядають як відповідь на недавні проблеми. На початку року навіть стандартне оновлення безпеки спричинило збої — деякі ПК не могли вимкнутися, а Outlook працював некоректно. На цьому фоні частина користувачів почала дивитися у бік Linux-рішень, а також альтернативних пристроїв, як-от MacBook Neo.

Схоже, Microsoft нарешті переходить від експериментів до виправлення базових речей. Менше нав’язливого ШІ, більше контролю для користувача і стабільніша робота системи — саме цього давно чекали власники ПК. Якщо компанія дотримається обіцянок, Windows 11 може повернути довіру тих, хто вже почав озиратися на альтернативи.

Джерело: engadget