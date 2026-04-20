Metro 2039 показала перший геймплейний тизер: повернення до тунелів очікуємо взимку 2026

4А Games нарешті показала Metro 2039 у дії — і повернення виходить темнішим, ніж будь-що раніше в серії.

На шоукейсі Xbox First Look студія показала розширену 15-хвилинну презентацію з першими кадрами геймплею та кінематографічними сценами. Після відкритого світу Metro Exodus нова частина повертає серію до коренів: дія розгортається в підземних тунелях Москви, якими гравці вже знають із перших двох ігор. За словами креативного директора Андрія Шевченка, команда свідомо “повернулася до тунелів і до того, що робить Metro — Metro”.

Чужинець і режим Новорейху

Головний герой тепер не Артем — ним стає новий протагоніст на ім’я “Чужинець” (The Stranger): людина, яка живе відлюдником і під впливом кошмарних видінь змушена повернутися туди, куди поклялася ніколи не повертатися. За 25 років після ядерної катастрофи всі підземні фракції об’єдналися під одним прапором — Новорейхом на чолі з фанатичним Спартаном Хантером. Сюжет написаний у співпраці з Дмитром Глуховським, автором оригінальних романів.

У геймплейному тизері видно звичні для серії елементи: ручна зброя, мінімалістичний інтерфейс з годинником, клаустрофобні коридори. Чужинець натикається на носалісів — мутантів, схожих на кротів з розміром горили. Прорахований відступ по ескалатору і осічка зброї натякають, що стан амуніції й надалі матиме критичне значення. Нова механіка “заморожених історій” замінює частину традиційних діалогів: гравці збирають мікронаративи, досліджуючи локації та розглядаючи тіла, предмети й декорації.

4A Games відкрито говорить про вплив російського повномасштабного вторгнення на розробку.

“Війна — наша реальність, і наш меседж змістився до наслідків, ціни мовчання, жахів тиранії та ціни свободи”, — сказав Шевченко.

Частина команди працювала під дронові обстріли, з генераторами та акумуляторами. Студія базується переважно в Україні, з другим офісом на Мальті.





Технічно гра будується на власному рушії 4A Engine з переробленою реалізацією рейтрейсингу. Metro 2039 виходить узимку 2026 року одночасно на PS5, Xbox Series X/S і ПК через Steam і Epic Games Store. Як раніше писав ITC, Глуховський ще до показу назвав її “найтемнішою грою серії”.





